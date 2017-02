Jenni Turpeinen ei ole poliisi eikä päihdetyöntekijä

Kiteen vapaa-aikatoimi on vuoden alussa saanut uuden työntekijän, sillä kaupungin historian ensimmäinen etsivä nuorisotyöntekijä on liittynyt vahvuuteen. Hän on Jenni Turpeinen, 40, jolla on kolmen vuoden kokemus vastaavanlaisesta työstä Joensuussa.