Metsäsopuli, susi vai karhu? - äänestä Pohjois-Karjalalle nimikkoeläin

Pohjois-Karjalan maakuntalintu on käki, maakuntakala on järvilohi, maakuntakukka on Karjalan ruusu ja maakuntakivi on vuolukivi. Maakunnan nimikkomaaeläin kuitenkin yhä puuttuu.

Manner-Suomen 18 maakunnasta 12:lla on nimetty maakunnan oma maaeläin. Etelä-Pohjanmaalla maakunnan nimissä on orava, Kanta-Hämeessä ilves, Keski-Suomessa metsäjänis, Kymenlaaksossa saukko, Lapissa poro, Pirkanmaalla valkohäntäpeura, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa hirvi, Pohjois-Pohjanmaalla Kärppä, Satakunnassa euroopanmajava, Uudellamaalla siili ja Varsinais-Suomessa kettu.

Kun Pohjois-Karjalalle nyt aiotaan valita maakuntapäivä, valitaan samalla myös maakunnan nimikkomaaeläin. Nimikkoeläintä voi äänestää jutun lopussa olevalla lomakkeella. Maakuntapäivää pääsee äänestämään täällä.

Yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitokselta ehdottaa, että metsäsopuli olisi sopiva Pohjois-Karjalan maakuntaeläimeksi.

– Pohjois-Karjala on tämän taigametsien asukin vahvinta esiintymisaluetta, Pohjoismäki perustelee.

Metsäsopuli kävisi maakunnan edustajaksi Pohjoismäen mukaan myös väritykseltään. Metsäsopuli on pääväriltään tummanharmaa, ja sen värityksessä on myös punaruskeaa.

– Kontrastia säätämällä saa sen jo valmiiksi maakuntaväreihin, Pohjoismäki sanoo.

Yliopistotutkija Mervi Kunnasranta puolestaan valitsisi maakuntaeläimeksi suden.

– Elämme niin sanotulla susirajalla, ja iso osa suomalaisista susista elää Pohjois-Karjalassa, Kunnasranta perustelee.

Kunnasranta näkee myös pohjoiskarjalaisten ihmisten ja susien elämäntavassa yhtäläisyyttä.

– Niin pohjoiskarjalaisten ihmisten kuin susienkin elinvoimaisuutta lisää Venäjän rajan läheisyys, jota molemmat säännöllisesti ylittelevät: ihmiset Värtsilästä ja sudet vähän laajemmalta alueelta, Kunnasranta toteaa.

Myös karhu sopisi maakunnan maskotiksi hyvin – onhan esimerkiksi Ilomantsissa jo valmiiksi karhufestivaalit. Karhu ei ole toistaiseksi minkään maakunnan nimikkoeläin, mutta Suomen kansalliseläin se on.

Äänestää voi joko lähettämällä postitse keskiviikon Karjalaisessa ollut paperinen lomake toimitukseen tai alla olevan verkkolomakkeen avulla. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Kolo designin lintulauta ja puunkantoteline.

Paperilomakkeet voi lähettää osoitteeseen Sanomalehti Karjalainen, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu. Kuoreen merkintä "Maakuntapäivä".