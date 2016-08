Erityisesti Orpolla on nyt näytön paikka

Eduskuntapuolueiden kannatusosuudet näyttävät nyt ainakin hetkeksi vakiintuneen tilanteeseen, jossa päähallituspuolue keskusta on yli 20 prosentin kannatuksella suurin puolue sekä SDP kokoomusta hieman suurempi molempien kannatusosuuksien pysytellessä hieman alle 20 prosentin lukemissa. Samalla puoluekannastaan epävarmojen osuus on kuitenkin kasvanut, eli äänestäjät etsivät poliittista kotiaan, jolloin suuriinkin muutoksiin on mahdollisuus.

Tämä käy ilmi Helsingin Sanomien (28.8.) tuoreesta kannatusmittauksesta, jonka mukaan keskustan kannatus on nyt 20,6 prosenttia, SDP:n 19,1, kokoomuksen 17,3, vihreiden 12,9, vasemmistoliiton 9,6 ja perussuomalaisten 9,5 prosenttia. Vaikka virhemarginaali huomioiden tilanne voi yhtä lailla olla entinen, Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämissä puoluekannatuskyselyissä tapahtui nyt ensimmäistä kertaa se muutos, mikä esimerkiksi Yleisradion Taloustutkimuksella teetättämissä tutkimuksissa on tapahtunut jo kuukausia sitten: vasemmistoliitto on ohittanut perussuomalaiset. Kesäkuussa puheenjohtajiaan vaihtaneista puolueista vasemmistoliitto näyttääkin saaneen uudesta puheenjohtajastaan Li Anderssonista piristysruiskeen puolueen kannatuskehitykseen. 29-vuotias turkulainen on erinomainen esiintyjä, johon monen vasemmistopuolueita ja vihreitä äänestäneiden lienee olevan luontevaa samaistua. Kun Andersson keskittyy kuitenkin ulostuloissaan perivasemmistolaisesti työelämän kysymyksiin, voi hänen johtamastaan puolueestaan tulla uhka myös Antti Rinteen johtamalle SDP:lle. Kokoomuksen kannatus ei sen sijaan Alexander Stubbin vaihtamisesta Petteri Orpoon ole vielä miksikään muuttunut. Kesän poliittisen hiljaiselon jälkeen Orpolla onkin nyt näytön paikka. Jollei Orpo onnistu kääntämään puolueensa kannatusta kasvuun, joudutaan kokoomuksessa nopeasti tekemään se kenties oikea johtopäätös, ettei puolueen nykyisen kannatusosuuden syynä ole puheenjohtajan persoona ja tyyli vaan politiikan sisältö. On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Orpo puoluettaan reivaa, kun kokoomuksen yrittäjäsiipi vaatii selkeästi oikeistolaisempaa politiikkaa mutta samalla maltillisessa keskustassa olisi nyt kokoomuksellekin tilaa.