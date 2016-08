Ruokahävikki vähenee maalaisjärjen käytöllä

Jokainen yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa ylenmääräisen ruokahävikin vähentämiseen ja samalla ilmastonmuutoksen kiihtymisen jarruttamiseen. Tämä on tausta-ajatus parhaillaan neljättä kertaa vietettävällä valtakunnallisella Hävikkiviikolla.

Nyt Hävikkiviikolla on uusia ja mainioita paikallisia avauksia. Joensuussa tällä viikolla muutama ravintola tarjoaa vuorollaan tavallista ilmastoystävällisempiä lounaita. Lisäksi muutamassa ruokakaupassa on myynnissä ateriakasseja, joihin on koottu reseptit ja raaka-aineet ympäristöystävällisempään ruoanlaittoon.

Kuluttajien käyttäytyminen ja valinnat ratkaisevat, onnistuuko ruokahävikin ja yleensä jätteiden vähentäminen sekä kierrätystalouden lisääminen. Siksi maalaisjärkeä pitää opettaa ja kerrata muulloinkin kuin Hävikkiviikolla. Mitä ja kuinka paljon ruokaa ostetaan ja valmistetaan aterioiksi? Mitä tehdään syömättä jääneelle ruoalle? Mitä tarkoittavat merkinnät ”parasta ennen” ja ”viimeinen käyttöpäivä”?

Ruoan käyttökelpoisuuden määrittelyssä kannattaa luottaa omiin aistihavaintoihin miltä ruoka näyttää, tuoksuu ja maistuu. Kaupassa on tarjolla entistä enemmän pieniä ja erilaisia pakkauskokoja, joten miksi ostaa liikaa.

Kuluttajien valinnat ja toiminta ovat avainasemassa, sillä kotitalouksissa syntyy suurin osa Suomen ruokahävikistä, joka on noin 120 miljoonaa kiloa vuodessa. Ruokaa menee roskiin noin 500 miljoonan euron arvosta.

Kauppa on onnistunut vähentämään omaa ruokahävikkiään lisäämällä ruoan lahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Sitä täytyy edelleen edistää lainsäädännöllä ja turhien normien purkamisella, jotta Suomi voi uskottavasti tavoitella EU-rintamassa nykyisen ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Vireillä on esimerkiksi laajasti kannatettu lakialoite, joka velvoittaisi kunnalliset toimipisteet sekä kaupat, leipomot ja leipomotuotteiden myyjät lahjoittamaan myynnistä poistetut mutta syömäkelpoiset elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomaan ruokajakeluun. Viimeksi on ehdotettu, että kaupoille pitäisi sallia mahdollisuus lahjoittaa syömäkelpoista ruokaa ravinnoksi myös karja- ja hevostiloille.

Ruokahävikin valtavuudesta kertoo tutkijoiden arvio, jonka mukaan hävikin määrällä ruokittaisiin kaikki maailman nälkäänäkevät.