Lukiolaisten tasa-arvo jää kauniiksi puheeksi

Maakunnan lukiolaiset eivät ole keskenään tasa-arvoisessa asemassa, kun vertaillaan opiskeluvälineitä.

Joensuun kaupunki ei anna taloudellista tukea lukiolaisten laitehankintoihin. Oppilaiden on ostettava itse kannettavat tietokoneet tai tabletit. Useimmissa Pohjois-Karjalan lukioissa opiskelijoilta ei edellytetä omia laitteita, vaan koulu tarjoaa kannettavat laitteet lukiolaisten käyttöön ( Karjalainen, 31.8.).

Kirjava käytäntö on Joensuun lukiolaisille huutava vääryys. Kirjavuutta on myös Joensuun viiden päivälukion välillä. Yliopisto järjestää normaalikoulun lukiolaisille 120 eurolla kannettavat tietokoneet, ja lisäksi oppilaiden käytössä on tablettitietokoneet. Lyseon, yhteiskoulun ja Pyhäselän lukioissa on ostettava omat koneet.

Tietokone on lukiolaisille välttämätön pakko nyt, kun ylioppilaskirjoituksissa siirrytään vaiheittain sähköiseen koejärjestelmään. Pari viikkoa sitten lukion aloittaneet ovat ensimmäinen joukko, jonka ylioppilaskirjoitukset järjestetään aikanaan kokonaan sähköisesti. Osa yo-kokeista tehdään tietokoneilla jo tänä syksynä. Tämän siirtymän vaiheet ja ajoitus ovat olleet kuntienkin tiedossa pitkään.

Siksi hämmästyttää, kuinka kirjavasti kunnat ovat varautuneet muutokseen ja sen vaatimiin järjestelyihin. Kuntien laitepula ja erilaiset käytännöt tietokoneiden pakkohankinnoissa ovat vain yksi esimerkki. Paljon suurempi panostus on tehtävä joka kunnassa koko varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen digitalisaatioon, digiloikkaan, uusien opetussuunnitelmien raamittamilla vaatimuksilla.

Kunnilta voi edellyttää suurempaa taloudellista panosta digiloikkaan, mutta ilman korvamerkittyä lisärahoitusta valtiolta kunnille digirahat ovat pois jostakin muusta. Jos Joensuu tukisi aloittavien lukiolaisten tietokonehankintoja samoin kuin Kitee, pitäisi löytää lisää rahaa yli 100000 euroa joka vuosi.

Tasa-arvon lisäksi tietokonehankinnat ovat perheille myös taloudellinen kysymys. Laitteiden hintojen ja hankintatapojen halpuus tai kohtuullisuus on suhteellinen kysymys kunkin perheen maksukyvyn mukaan. Taakkaa lisää, kun lukion aikana kunkin lukiolaisen oppikirja- ynnä muut hankinnat maksavat keskimäärin vähintään 2 000 euroa (Karjalainen, 26.8.).