Aaltosta pätevämpää Kelan johtoon on vaikea kuvitella

Kansaneläkelaitoksen (Kela) pääjohtajanimityksestä on ensimmäistä kertaa muodostumassa likimain aito valintatilanne, jossa pääjohtajavalinnan määrittää enemmän hakijoiden pätevyys kuin heidän poliittinen taustansa. Tämä johtuu siitä, että keskustalla ei ole tarjota Liisa Hyssälän (kesk.) seuraajaksi tarpeeksi vahvaa ehdokasta.

Kelan pääjohtajuus on säilynyt tähän saakka keskustan läänityksenä, vaikkei Hyssälänkään pätevyyttä voida kyseenalaistaa. Hänen seuraajakseen kaavailtu keskustan entinen kansanedustaja Maria Kaisa Aula olisi niin ikään ollut tehtävään pätevä, mutta Aula ilmoitti muutama viikko sitten, ettei hän ole paikasta kiinnostunut.

Aula ilmoitti ryhdikkäästi, ettei hän voi olla jäsenkirjaperusteisena ehdokkaana, kun hän on aiemmin koettanut vaikuttaa, että poliittisin mandaatein valituista johtajista luovutaan eduskunnan hallinnassa olevissa yhteisöissä ja asetti samalla puolueensa tilanteeseen, jossa sen on ollut pakko vakuuttaa, että pääjohtajan paikkaa ei ole korvamerkitty keskustalle.

Kun tässä tilanteessa on yhtä lailla vaikeaa nimittää pääjohtajaksi minkään muunkaan puolueen jäsenkirjaehdokasta, nousee hakijoiden joukosta kärkikaartiin Itä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Elli Aaltonen. Aaltonen luetaan keskustalaiseksi muttei leimallisesti sellaiseksi, koska hän on hankkinut kannuksensa ennen muuta ammattijohtajana. Yhteiskuntatohtorilla on pitkä virkaura sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä, ja ainakaan Aaltosen tuntevien itäsuomalaisten on vaikea kuvitella häntä pätevämpää Kelan pääjohtajaa.

Jos taas puoluetausta ei ole liioin rasite, KD:n entinen puheenjohtaja Päivi Räsänen on niin ikään kovan luokan hakija tehtävään.