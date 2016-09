Kirkko valitsi kahdesta riskistä pienemmän

Joensuussa kokoontunut piispainkokous oli visaisen päätöksen edessä. Salliako samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ja suututtaa kirkkoväkeä vai eikö sallia ja suututtaa kirkkoväkeä.

Piispat päättivät seisoa niiden rinnalla, jotka pitävät avioliittoa vain naisen ja miehen välisenä instituutiona. Heitä on paljon nimenomaan aktiivisimmissa kirkossa kävijöissä ja uskonnollisiin tapahtumiin osallistuvissa.

Luterilaisen kirkon linjaus on ikävä ja tunkkainen, mutta se on joka tapauksessa kirkon oma asia. Juuri tästä avioliittolakia hyväksyttäessä usein muistutettiin: maallinen lainsäädäntö on maallisten lainsäätäjien asia, kirkko tekee oman ratkaisunsa. Piispainkokous teki sen, mutta tämä ei ole ratkaisu, jonka jälkeen pulinat loppuvat.

Piispainkokouksen selonteko hyväksyttiin yksimielisesti, mutta se ei merkitse sitä, että edes papisto olisi asiasta yksimielinen. Kesällä tehdyn kyselyn mukaan yli 70 prosenttia pääkaupunkiseudun papeista olisi valmis vihkimään mies- ja naispareja. Paljon samalla linjalla olevia on ympäri Suomea.

Osalle näistä papeista ei riitä mahdollisuus rukoilla maistraatissa vihittyjen parien kanssa ja puolesta rukoilu jokaisen ihmisen puolesta erotuksetta lienee yksi syvällisimmistä luterilaisen kristillisyyden peruspilareista.

Rajanvetoa tullaan näkemään varsinkin, kun oikeusoppineiden mukaan kirkko ei voi laillisesti estää pappia vihkimästä homopareja ( Karjalainen, 1.9.). Toisaalta moni ajattelee niin kuin arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo: pappien on toimittava kirkon ohjeiden mukaan.

Tämä ei tule olemaan luterilaisen kirkon lopullinen linjaus homoparien vihkimisessä. Väistämättä, askel askeleelta, edetään sitä kohti, mikä jo esimerkiksi Ruotsissa on normaali tilanne.

Suomi on vanhoillinen maa idän rajalla, joten uuden normaalin omaksumiseen tarvitaan aikaa. Moni kirkon jäsen muistaa vielä omakohtaisesti kiistan eronneiden vihkimisestä uuteen kirkolliseen avioliittoon. Osa papeista kieltäytyi tästä.

Samalla tavalla kuin tämä ihmetyttää nyt, ihmetyttää vielä jonain päivänä ihmisten erottelu sukupuolisen suuntautumisen mukaan. Tämä päivä ei ole kuitenkaan vielä nyt, ja kirkon on omalta kannaltaan hyvä edetä varovasti. Liikaan viivyttelyyn ei silti ole varaa, jos suuret joukot halutaan pitää sitoutuneina kirkkoon.