Puolueilta kaivataan nyt malttia ja yhteistyökykyä?

Puolueiden kannatussuhteet näyttävät taas vakiintuneen siinä määrin, että Suomessa on palattu siihen samaan kolmen suuren puolueen asetelmaan missä oltiin ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja ja perussuomalaisten nopeaa nousua haastamaan suurimpia puolueita. Näin voidaan päätellä Helsingin Sanomien (24.9.) TNS Gallupilla teettämästä kannatuskyselystä, kun sen tuloksia vertaa vastaaviin tutkimuksiin viimeisen vuoden aikana.

Tuoreen kyselyn mukaan keskustan kannatus on nyt 20,9 prosenttia, SDP:n 20,2 ja kokoomuksen 17,9 prosenttia. Niistä keskustan ja kokoomuksen kannatusosuudet ovat viimeisen vuoden aikana pysytelleet melkoisen tarkasti samalla tasolla. SDP:n kannatus on sen sijaan vaihdellut melkoisesti, mutta sekin on nyt varsin tarkasti samalla tasolla kuin viime vuoden loppupuoliskolla.

Vihreät on noussut keskisuurten puolueiden kärkeen, mutta senkin kannatus näyttää vakiintuneen 1214 prosentin tasolle; nyt sille mitattiin 12,6 prosentin kannatusosuus. Perussuomalaiset ja vasemmistoliitto sinnittelevät kumpikin hieman alle 10 prosentissa. Perussuomalaiset oli tällä kertaa prosenttiyksikön vasemmistoliiton edellä 9,6 prosentin kannatuksellaan.

Näistä peräkkäisistä puoluekannatuskyselyistä on vedettävissä kaksi selvää johtopäätöstä. Ensimmäinen on se, että kokoomus ja vasemmistoliitto eivät ole tämänvuotisilla puheenjohtajavaihdoksillaan ainakaan vielä onnistuneet pääsemään selvään kannatusnousuun. Petteri Orpo (kok.) ja Li Andersson (vas.) eivät ole hurmanneet äänestäjiä.

Toinen johtopäätös on tehtävissä SDP:n kannatuskehityksen perusteella. SDP:n kannatus näyttää nousevan aina, kun se esiintyy yhtenäisenä ja kykenee tarjoamaan selviä mutta samalla rakentavia vaihtoehtoja hallituksen politiikalle.

SDP:n kannatus nousi toki erityisen paljon vuosi sitten, kun hallitus oli pakkolaeillaan voimakkaasti vastatusten ammattiyhdistysliikkeen kanssa, mutta sen jälkeen näyttää siltä, että mitä maltillisemmin SDP esiintyy, sen suotuisampaa on sen kannatuskehitys.

Olisiko tämä merkki siitä, että äänestäjät ovat kyllästyneet puolueiden räyhälinjaan? Kun kaikkialla on vihapuhetta ja ulkoisia uhkia, puolueilta odotetaan malttia ja yhteistyökykyä.