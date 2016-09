Työllisyystyöryhmälle annettava lisää aikaa

Hallituksen nimittämä työllisyystyöryhmä päätti eilen jatkaa työtään vielä ainakin ensi viikon alkuun saakka, vaikka sille alun perin asetettu takaraja on jo perjantaina ja eilen se oli lähellä ilmoittaa heittävänsä hanskat tiskiin. Työryhmän työ on kaatumassa siihen, että palkansaajajärjestöt eivät hyväksy niiden mielestä liiaksi yksinomaan työttömyysturvaa leikkaavaa toimenpidekokonaisuutta.

Tästä saatiin vihiä jo alkuviikosta, kun Joensuussa vieraillut STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ilmoitti Karjalaisen (27.9.) haastattelussa, ettei ansiosidonnaisen päivärahan porrastus käy päinsä. ”On vaikea saada palkansaajajärjestöjen piirissä ymmärrystä sille, että uudistus olisi leikkaava tai heikentävä. Heikennyksiä on tehty jo aiemmin, ja niiden vaikutusta työllisyyteen pitäisi arvioida”, Palola totesi.

Hallitus antoi syyskuun alussa valtiosihteeri Martti Hetemäen johtamalle, virkamiehistä ja työmarkkinajärjestöjen edustajista kootulle ryhmälle tehtäväksi löytää kuun loppuun mennessä keinot sille, kuinka ansiosidonnaista työttömyysturvaa muuttamalla syntyisi 8000 uutta työpaikkaa. Jo lähtökohtaisesti vain kuukauden toimeksianto näytti mahdottomalta, kun SAK ja STTK torjuivat työttömyysturvan leikkaukset eikä taas työnantajien EK:lle käy ansiosidonnaisen päivärahan käyttö palkkatukeen tai starttirahaan.

Hallitus puolestaan on sitoutunut kilpailukykysopimuksessa siihen, ettei se päätä näistä asioista yksipuolisesti. Ainoastaan työkalupakkiin kuuluvista ikääntyneiden työttömien eläkearmahduksesta sekä nuorten työllisyyden edistämisestä on jo käytännössä sovittu.

On selvää, että työryhmälle joudutaan antamaan ja sille pitääkin antaa enemmän aikaa valmistella asioita. Kilpailukykysopimuksella palkansaajajärjestöt suostuivat historiallisella tavalla työehtojen heikennyksiin, joten on ymmärrettävää, etteivät ne voi antaa niille toisessa pyhässä asiassa eli työttömyysturvan porrastuksessa periksi ilman, että toimenpidekokonaisuuteen löydetään keppien lisäksi myös riittävä määrä porkkanoita.

Maan hallitus on tässä asiassa työmarkkinajärjestöjen vanki, mutta itse se on myös tämän asemansa valinnut. Nyt siltä itseltäänkin vaaditaan aivan uutta luovuutta niittää, mitä se on kylvänyt.