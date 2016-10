Ruuasta pitää maksaa enemmän ensi vuonna

Asuminen kallistuu, bensan hinta nousee ja myös ruuasta pitää maksaa ensi vuonna enemmän. Palkat eivät kuitenkaan nouse. Suuri kysymys on, miten käy suomalaisten ostovoimalle ja kulutuskasvulle, jonka varassa Suomen talouskehitys on taapertanut viime vuodet. Pientä toivon pilkettä maailmantalouden näkökulmasta antaa raakaöljyn hinnan kääntyminen nousuun, minkä uskotaan vihdoin vauhdittavan myös Suomen tavaravientiä ulkomaille.

Samasta kehityskäänteestä vihjaavat valtakunnalliset ja alueelliset ennusteet, joiden mukaan yritykset uskovat parempaan huomiseen: työpaikkoja ja investointeja tulee lisää ( Karjalainen, 30.9.).

Ruuan hinta on yksi keskeisistä tekijöistä kotimaisen kulutuksen käyttäytymisessä. Pellervon Taloustutkimus (PTT) ennustaa nyt, että pitkään jatkunut ruuan hinnan lasku Suomessa hidastuu loppuvuoden aikana ja kääntyy nousuun ensi vuonna. Euroopassa käänne on jo tapahtunut. Suomi seuraa viiveellä perässä.

Toki kauppojen hintakilpailu vaikuttaa alueellisesti ja paikallisesti. Elintarvikekauppa kilpailee markkinaosuuksista jatkuvasti. Joensuussakin avataan jälleen uusi kaupan suuryksikkö lähiviikkoina. Kilpailu kiristyy entisestään.

Suomalaisen ruuan kalleuden arvostelu on yleistynyt, mutta sen varjoon on jäänyt, että viime vuosina Suomessa ruuan hinta on laskenut selvästi enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Käänne on nyt käsillä. PTT ennakoi maltillista hintojen kasvua. Ennusteen mukaan elintarvikkeiden hinnat Suomessa nousevat ensi vuonna 0,5 prosenttiyksikköä tästä vuodesta. Nousua hidastaa makeisveron poistaminen.

PTT:n arvion mukaan kaikki päätuoteryhmät, liha sekä vilja- ja maitotuotteet, ovat ensi vuonna kalliimpia kuin nyt. Ruokakorin tai yksittäisten tuotteiden hintoja ei ennusteessa arvioida. Sen sijaan PTT toteaa, että yksittäisten tuotteiden hinnat voivat nousta jo tänä vuonna niin kuin kasvisten ja hedelmien hinnat kesällä hetkellisesti nousivatkin.

Kauppojen hintakilpailu, Venäjä-pakotteet ja tukimaksujen leikkaaminen romahduttivat maataloustuottajien tuloja rajusti. Nyt ruuan hinnan kallistumisen myötä PTT uskoo myös tuottajahintojen kääntyvän varovaiseen kasvuun. Elintarviketeollisuuskin kasvaa.