Piittaamattomuus aina vaarallista liikenteessä

Ärsyyntyminen herkistää liikenneraivolle, joka on lisääntynyt ja yleistynyt. Liikenneraivo on sukua vihapuheelle. Kumpaakaan ei saa hyväksyä ja kumpaakin täytyy yrittää vähentää. Siihen voi jokainen vaikuttaa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset autoilijat ärsyyntyvät liikenteessä enemmän ja herkemmin kuin ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset. Neljä kymmenestä suomalaisesta kärsii ruuhkastressiä. Etenkin ruuhkassa ajaminen kiristää pinnaa.

Tutkimuksen teki mobiilipysäköinnin palveluja tuottava Easypark-yhtiö. Kyselyyn vastasi jokaisesta maasta tuhat yli 18-vuotiasta autoilijaa.

Toki ruuhkassa ajaminen ärsyttää muitakin kuin suomalaisia, mutta ruotsalaiset suhtautuvat siihenkin rennommin. Vain joka neljäs ruotsalainen autoilija ärsyyntyy ruuhkassa.

Tutkijoiden mukaan olisi mielenkiintoista selvittää, johtuuko suomalaisten ärhäkkyys kansallisista eroista persoonallisuudessa vai erilaisista liikennejärjestelyistä. Suomessahan vasta opetellaan ajamista ja pelisääntöjä jatkuvasti lisääntyvissä kiertoliittymissä, joiden mallia on kopioitu Ruotsista. Ruotsissa osataan, kun Suomessa vielä harjoitellaan.

Jokainen autoilija on huomannut, että risteyskäyttäytymisen töksähtelyn lisäksi ärsytystä aiheuttavat kuriton suhtautuminen nopeusrajoituksiin, liikennevaloihin ja vilkun käyttöön. Liikenteen vuorovaikutuspeli ei toimi, jos kaikki eivät pelaa samoilla säännöillä.

Suomessahan on monesta muusta Euroopan maasta poikkeava käsitys ja käytäntö, mitä joustavuus ja kohteliaisuus liikenteessä oikein tarkoittavat. Siitä huolimatta Easyparkin tutkimuksen mukaan suomalaiset autoilijat pärjäävät parhaiten pyöräilijöiden ja myös jalankulkijoiden kanssa.

Suomalaisista autoilijoista 15 prosenttia ärsyyntyy pyöräilijöistä ja 10 prosenttia jalankulkijoista. Norjassa pyöräilijät kiukuttavat joka kolmatta ja Ruotsissa joka neljättä autoilijaa.

Liikenneturvallisuus on tärkeintä, liikutaanpa jalan, pyörällä, mopolla, moottoripyörällä tai autolla. Vastuuta pelisäännöistä ja turvallisuudesta sälytetään paljon autoilijoille, mikä on oikein tiettyyn rajaan asti. Myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kurittomuus on lisääntynyt. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oikeuksista liikenteessä puhutaan enemmän kuin velvollisuuksista. Piittaamattomuus on vaarallista.