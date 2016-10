Eläkeläisten ostovoima täytyy säilyttää

Parhaillaan vietetään kansallista vanhustenviikkoa. Joensuussa viikon pääjuhla on tänään maanantaina. Huomenna Joensuussa järjestetään suuri ikäihmisten terveyteen ja liikuntaan liittyvä tapahtuma.

Viikolla on toki muitakin teemoja ja puheenaiheita. Koko viikon teema on ”Tekee mieli oppia”. Viime vuosina tietotekniikkataitojen opettaminen ja päivittäminen senioriväestölle on ollut paljon esillä. Vapaaehtoistyöllä ja vertaistuella on siinä keskeinen merkitys. Esimerkiksi Joen Severi -yhdistys tekee kiitokset ansaitsevaa työtä.

Jotakin samanlaista yhteistä harrastusta kaivataan liikennetaitojen ja -sääntöjen osaamisen ylläpitoon. Trafi-viraston tuoreen selvityksen mukaan ikääntyvien seniorikuljettajien määrä liikenteessä lisääntyy kiihtyvää tahtia. Jos liikennetaitoja päivitetään jatkuvasti, siitä hyötyvät kaikki liikenteessä.

Toimeliaisuuden lisäksi senioriväestöä puhuttavat lisääntyvät toimeentulohuolet. Eduskunnan käsittelyyn tulee pian aloite, jolla halutaan palauttaa palkkatasoindeksi työeläkkeisiin ( Karjalainen, tänään).

Tavoitteesta on laaja yksimielisyys siitä ei voi olla eri mieltä. Aloitteella halutaan, että eläkkeiden ostovoima säilyy ja tulevien eläkeläisten köyhtyminen estetään. Kuitenkin poliittista vääntöä käydään varmasti siitä, kuinka tavoitteeseen päästään, missä aikataulussa ja mitä se maksaa.

Pohjois-Karjalassa indeksimuutoksesta hyötyisi yli 47 000 eläkeläistä. Heille palkkatasoindeksin palautus toisi lisää eläkettä vajaat parikymppiä kuukaudessa.

Sekin tulisi tarpeeseen, sillä keskimääräinen kokonaiseläke Pohjois-Karjalassa jää selvästi pienemmäksi kuin koko maassa keskimäärin.