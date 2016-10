Kuntaliitoksen valmistelua jatkettava Keski-Karjalassa

Rääkkylän kunta jatkaa sitkeästi taistelua tuulimyllyjä vastaan, mikä on sinällään kunnioitettavaa. Kiteellä ollaan valmiimpia ottamaan kiltisti lusikka käteen ja jatkamaan valtioneuvoston kesällä päättämän kuntaliitoksen valmistelua.

Juuri nyt valmistelu kuitenkin seisoo ja velloo epätietoisuuden suossa, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) viime viikolla kielsi välipäätöksellä kuntaliitospäätöksen täytäntöönpanon, jota vaati Rääkkylän kunta. Oikeuden päätös ei ota kantaa, voiko valmistelua jatkaa vai pitääkö se lopettaa. Rääkkylässä ja Kiteellä todettiin, että valmistelu keskeytetään toistaiseksi.

Keskeytys on huonoin vaihtoehto, kun asiaa ajatellaan kuntalaisten etu edellä. KHO on luvannut lopullisen päätöksen loppuvuoden aikana. Valmistelua on kuitenkin viisasta jatkaa, sillä kuntaliitoksen on määrä tulla voimaan heti ensi vuoden alusta.

Valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön mukaan Rääkkylän kunnalla ei ole taloudellisia edellytyksiä selviytyä itsenäisenä kuntana tulevien vuosien lakisääteisistä velvoitteistaan ja palvelujen järjestämisestä. Näkemys ja laskelmat kiistetään Rääkkylässä.

Vastuu kotikunnan asukkaiden hyvinvoinnista ei poistu minnekään, vaikka eniten rahaa vievät sote-palvelut siirtyvätkin parin vuoden päästä valtion rahoitettaviksi. Rääkkylän tulot eivät lisäänny. Verotulot vähenevät ja talousrasite kasvaa, samoin veronkorotuspaine jo parin seuraavan vuodeksi ajaksi.

Rääkkylässä halutaan olla isäntiä omassa talossa. Sote- ja maakuntauudistus muuttavat joka tapauksessa kuntia. Nyt olisi Keski-Karjalassa mahdollisuus tehdä itse isännän töitä eikä alistua myöhemmin muiden rengiksi.