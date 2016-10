Kun pätevyys ratkaisee, Pohjois-Karjala voittaa

Kun tällä vaalikaudella on lopultakin saatu liudennettua poliittisten virkanimitysten puoluepoliittista sullemulle-piirrettä ja hakijoiden pätevyys on noussut heidän puoluesidonnaisuuttaan tärkeämmäksi valintakriteeriksi, hyötyy siitä lopultakin myös Pohjois-Karjala.

Näin korskea johtopäätös voidaan tehdä siitä, että Kansaneläkelaitoksen (Kela) pääjohtajaksi on nousemassa Pohjois-Karjalassakin pitkään vaikuttanut Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun Metsähallituksen pääjohtajaksi valittiin Pohjois-Karjalan entinen maakuntajohtaja Pentti Hyttinen.

Manner-Suomen 18 maakunnasta Pohjois-Karjala on väestömäärältään neljänneksi pienin, ja sen poliittinen painoarvo olisi valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa vähäinen, jollei laatu korvaisi määrää, kuten näissä pääjohtajakilvoissa nyt on tapahtunut.

Aaltosen valinnassa kerrankin myös onni oli myötä. Kelan valtuutetut äänestivät kahdesta pääehdokkaasta, ja valtuutettujen äänet menivät heille tasan 66. Sen myötä Kelan johtosäännön mukaan pääjohtajavalinta ratkaistiin arvalla Aaltosen hyväksi. Helsingin Sanomien (4.10.) mukaan yhtä paljon ääniä Aaltosen kanssa sai sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila.

Kelan pääjohtajan muodollinen nimitys kuuluu presidentti Sauli Niinistölle, muttei ole syytä epäillä Niinistön nimittävän tehtävään ketään muuta kuin Kelan valtuutettujen esittämän Aaltosen, joka karsiutui ensin 20 hakijasta kuuden haastateltavan ja sitten kahden parhaan hakijan joukkoon.

Aaltonen on hakijoista pätevin Kelan pääjohtajan tehtävään, tarkastellaanpa hakijoita millä mittareilla tahansa. 62-vuotiaalla yhteiskuntatieteiden tohtorilla on laaja kokemus sosiaali- ja terveysalan tehtävistä, ja hän on ollut vuodesta 2008 alkaen myös Kelan hallituksen jäsen. Itäsuomalaiset ovat oppineet tuntemaan Aaltosen tarmokkaana ja aikaansaavana ammattijohtajana.

Aaltosen valinnalla valtiovalta osoittaa myös tervetulleella tavalla sen, ettei se harjoita ikärasismia. Myös Aaltosen edeltäjä Liisa Hyssälä (kesk.) aloitti Kelan pääjohtajana 62-vuotiaana ja jää tästä tehtävästään eläkkeelle ensi vuodenvaihteessa 68-vuotiaana.