Ilomantsi on oikea paikka uudelle tehtaalle

Ilomantsissa on ollut ja mennyt aluetaloutta näivettäviä ja työttömyyttä lisääviä takaiskuja, mutta nyt näyttää lupaavalta. Vapo Oy aikoo rakentaa ensimmäisen teknistä hiiltä turpeesta valmistavan laitoksen Ilomantsiin, Haapavedelle tai Seinäjoelle (Karjalainen, 6.10.).

Jos ensimmäinen laitos onnistuu kuten on suunniteltu, ja sen uskotaan onnistuvan, sekä teknisen hiilen kasvava markkina lähtee vetämään odotetusti, niin Vapo voi rakentaa tuotantolaitoksen kaikille kolmelle paikkakunnalle.

Ensimmäinen on aina tärkeä edelläkävijä. Vapo nostaa tässä vaiheessa esille juuri Ilomantsin ja Pohjanmaalla olevan Haapaveden, koska sillä on kummallakin paikkakunnalla oma voimalaitos, josta on saatavissa höyryä hiilen jalostusprosessiin.

Ilomantsi on paras paikka uudelle tehtaalle. Lähellä on runsaasti ja riittävästi raaka-ainetta, turvesoita, sekä aktiivista ja osaavaa työvoimaa. Ilomantsi on tuttu toimintaympäristö Vapolle, ja kunta on valmis jatkuvasti kohentamaan yritysystävällisyyttään.

Juuri nyt Vapolla menee muutenkin hyvin Ilomantsissa. Vapon Ilomantsin pellettitehtaalla on lupaavia tuotannon kasvunäkymiä. Pellettirekat huristavat täydellä kuormalla nyt päivittäin Ilomantsista pääkaupunkiseudulle ( Pogostan Sanomat, 29.9.).

Ilomantsia puoltaa myös läheinen yhteys Joensuun seudun kaikkiin metsäalan innovaatiotutkimusta ja tuotekehitystä tekeviin toimijoihin. Joensuun seudun kokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävä ja arvostettu, joten yhteistyömahdollisuuksia kannattaa selvittää tässäkin tapauksessa.

Vapon itse kehittämä teknisen hiilen tuotantomenetelmä on juuri sitä ympäristöystävällisyyttä lisäävää uutta biotaloustuotantoa, jota maan hallituskin määrätietoisesti ajaa. Teknisen hiilen valmistus raaka-aineeksi on ympäristöystävällisempää kuin saman turpeen polttaminen energiaksi. Aktiivihiilen kysyntä kasvaa, koska veden ja ilmaan pääsevien kaasujen puhdistus lisääntyy yleismaailmallisesti. Hiilikuidulle kehitetään jatkuvasti uutta käyttöä moniin eri tuotteisiin.

Hiilihankkeella olisi valtava aluetaloudellinen vaikutus Ilomantsiin ja laajemminkin. Investoinnin arvo on vähintään 50 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus kaikkineen ainakin parisataa henkilötyövuotta.