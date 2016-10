Uusi tori täytyy tehdä laadusta tinkimättä

Joensuun uuden torin suunnitelmat ovat upeat (Karjalainen, 7.10.).

Torista tulee kaupungin napa ja kaupunkilaisten olohuone. Tämä tärkeä merkitys korostuu nyt, kun kaupunkikeskustaa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti monella tavalla. Keskustaan on tuotu ja saatu lisää asukkaitakin kävelymatkan säteelle monipuolisista palveluista. Sama kehitys jatkuu. Nyt tori kytketään osaksi tuota kokonaisuutta.

Autot torin alle, elämää ja ihmiset torille.

Toivottavasti Joensuun kaupungin päättäjät eivät toista samaa virhettä kuin 1960-luvulla, jolloin tehtiin nykyinen tori ja kauppahalli. Silloinkin suunnitelmat olivat modernit ja hienot, mutta kun toteutuksessa ruvettiin alusta lähtien säästämään, tuli lopputuloksesta ihan jotakin muuta, mitä oli puhuttu ja haviteltu.

Torin tekeminen nyt suunnitellulla tavalla maksaa muutaman miljoonan, mutta rahat kannattaa käyttää ja sijoittaa, sillä tori tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin.

Laatukysymys onkin otettu huomioon suosittamalla torin pintamateriaaliksi luonnonkivilaattaa, vaikka se tulee kalliimmaksi kuin aiemmin kaavailtu väriasfaltti. Kivipinnalla torin ilme saadaan paremmin yhtenäiseksi koko kävelykeskustan kanssa. Kävelykeskusta laajenee, mikä on hyväksi Joensuulle.

Torialueen valaistusta lisätään ja parannetaan. Valaistus on tärkeä turvallisuustekijä mutta myös viihtyisyyden kannalta. Aika näyttää, vaikeutuuko torin siivous, huolto ja kunnossapito lisääntyvien valopylväiden takia.

Autojen pysäköintipaikat vähenevät torin tuntumassa. On tarpeen, että helppokäyttöinen ja joustava pysäköintimahdollisuus täytyy järjestää myös iltaisin Joensuun ydinkeskustaan tuleville, tapahtuupa se toriparkissa tai muualla.

Kävelykeskustan suhteen kannattaa vielä miettiä katulämmityksen laajentamista myös koko torin leveydelle.

Uuden torin suunnitelmissa on olennaista, että torikaupan ja perinteisten torikahviloiden toiminnan jatkuminen turvataan. Tori on kesällä vilkas, mutta talvitorin herääminen horroksesta ja ennenaikaisesta kuolemasta vaatii juuri olosuhteiden parantamista, joka antaa potkua kehitykselle. Suunnitelma uudesta torilavasta on muotoilultaan rohkea ja persoonallinen juuri sitä, mitä Joensuun tori tarvitsee.