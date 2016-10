Ensi kevään kuntavaalit tärkeimmät kautta aikojen

Kuntavaaleihin on enää puolisen vuotta. Vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta. Kuntavaaleille on lyöty niiden arvoa alentavaa leimaa kutsumalla niitä vain esivaaliksi vuoden 2018 ensimmäisille maakuntavaaleille, joissa valitaan päättäjät uuteen maakuntahallintoon.

Kuntavaalit on kaikkea muuta kuin esivaalit. Ensi kevään kuntavaalit on tärkeimmät kautta aikojen, kun ajatellaan käynnissä olevaa valtavaa myllerrystä sote-palveluissa, kuntien muuttuvaa tehtäväkenttää ja roolia sekä kokonaan uuden maakuntahallinnon muokkaamista käytäntöön. Maakuntahallintoakaan ei oteta ylhäältä annettuna valmiina pakettina, vaan se muokataan kuntien omista tarpeista ja aktiivisuudesta lähtien omannäköiseksi kullekin alueelle. Kuntavaaleissa valitaan päättäjät tekemään pohjaa sekä malleja uusille kunnille ja myös maakunnille. Maakuntien tulevaisuuden ratkaisee kuntapäättäjien kyky tehdä yhteistyötä ja yhteistä hyvää. Siksi ehdokkaaksi ryhtyminen ja äänestäminen kuntavaaleissa on entistä tärkeämpää. Savo-Karjalan vaalipiirin muodostaminen ei nostanut äänestysaktiivisuutta eduskuntavaaleissa. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissakin on pudonnut 70,9 prosentista (vuosi 1992 ) 58,3 prosenttiin (vuonna 2012). Pohjois-Karjalassa luku jäi 55,4 prosenttiin ja oli maakunnan surkein Joensuussa, 51,4 prosenttia. Kun vain joka toinen vaivautui äänestämään, se kertoo demokratian alennustilasta ja siitäkin, että puolueet ovat epäonnistuneet paikallisesti, kun äänestäminen ei innosta tai kiinnosta. Nyt Tietoykkösen tekemän kyselyn mukaan ( Karjalainen, tänään) Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa 15 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei äänestäisi. Vastanneista 33 prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa äänestäisikö, jos vaalit pidettäisiin nyt. Näistä määristä on syytä olla erittäin huolissaan. Ensi vuonna käynnistyvä Siun sote muuttaa kuntien luottamushenkilöhallintoakin. Luottamushenkilöpaikat vähenevät. Puolueiden vaikutusvalta ohenee. Avoimen demokratian toteutumisen nimissä on tärkeää, että kunnanvaltuustojen kokoa ei nyt supisteta niin kuin suurimmassa osassa kuntia ei tehdäkään. Ainakin tämä ensimmäinen uudistusten kausi on viisasta mennä suurilla valtuustoilla.