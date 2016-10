Vakaista asetelmista kohti kuntavaaleja

Puoli vuotta ennen ensi kevään kuntavaaleja puoluekannatuksen asetelmat Savo-Karjalan vaalipiirissä näyttävät varsin vakailta verrattuna edellisten vaalien tuloksiin. Tilannekuvasta kertoo Tietoykkösen syys-lokakuussa Karjalaiselle ja Savon Sanomille tekemä kysely (Karjalainen, tänään).

Suurin jännitystekijä ja mahdollinen piilevä yllätys tulee siitä, kuinka suureksi vaaleissa nousee nukkuvien puolueen kannatus ja mitä tekevät he, jotka eivät vielä osaa tai halua sanoa, mitä puoluetta äänestävät jos äänestävät ollenkaan. Se on joukko on valtava. Viime kuntavaaleissa Pohjois-Karjalassa äänestettiin laiskimmin koko maassa.

Nyt tehdyn kyselyn tuloksia ei voi luotettavasti verrata edellisten kuntavaalien tuloksiin, koska vielä silloin Pohjois-Karjalassa ja Savossa oli omat vaalipiirinsä. Jotakin on kuitenkin nähtävissä, vaikka tulosten suurehko virhemarginaali vaikeuttaakin kannatuskehityksen vertailua etenkin suurimpien puolueiden välillä.

Keskusta vaikuttaa säilyttävän suurimman kuntapuolueen asemansa sekä Pohjois-Karjalassa että Savossa. SDP ja kokoomus näyttävät kääntäneen kannatuksensa kasvuun, mutta matkaa on vielä edellisten kuntavaalien lukemiin.

Perussuomalaisten ja vihreiden kannatus Savo-Karjalassa kulkee samaa latua kuin kaikissa viimeaikaisissa valtakunnallisissa mittauksissa. Vihreiden kannatus on nousussa ja perussuomalaisten laskussa.

Tosin edelliset kuntavaalit opettivat, että juuri vihreiden ja perussuomalaisten kannatuksella on suuria eroja paikallisesti maakuntien sisällä. Vuoden 2012 vaaleissa Pohjois-Karjalassa perussuomalaiset voitti edellisiin kuntavaaleihin nähden kaikkiaan 47 valtuustopaikkaa saamalla noin 7500 uutta äänestäjää puolelleen. Silloin vihreät menetti 2008 kuntavaaleihin nähden yli 500 äänestäjää ja muutaman valtuustopaikan.

Nyt vaalimenestystä ratkaisee kaikille puolueille, mutta etenkin perussuomalaisille ja vihreille, kuinka puolueet onnistuvat ehdokasasettelussa mahdollisimman monissa kunnissa. Vaaliteemat ovat tutut ja niitä riittää: työllisyys ja työttömyys, sote-palvelujen turvaaminen muutosmyllerryksessä, kuntatalous, maahanmuutto ja myös tasa-arvokysymykset.