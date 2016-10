Lapsen tehtävä on leikkiä, ei synnyttää

Tällä viikolla on ollut kaksi teemapäivää: ensin muistutettiin lapsiäitien karusta kohtalosta, sitten vietettiin kansallista leikkipäivää. Siinä missä Suomessa katsotaan, että leikki kuuluu kaikenikäisille, monissa kehitysmaissa tyttölasten leikki muuttuu todeksi hyvän aikaa ennen 15-vuotissyntymäpäiviä.

Siinä iässä, missä suomalaistyttö on perheen, yhteisön ja yhteiskunnan erityistukea tarvitseva teiniäiti, monessa maassa hän on jo aikuinen nainen, jolla on luonnollista olla useita lapsia.

Joka vuosi pari miljoonaa alle 15-vuotiasta tyttöä saa vauvan. Vielä hurjemmin asia tulee selväksi näin: joka päivä 5500 tyttöä synnyttää.

Eivätkä vauvat ole vahinkoja nuoren parin romanssista. Valtaosan isä on aikuinen mies, joka on ottanut vaimokseen tai raiskannut pienen tytön. Vaikka suomalaiselle se on hädin tuskin uskottavaa, tilanne on miljoonien arkea.

Valitettavasti tähän liittyy vielä se, että suurelta osalta näistä lapsista sukupuolielimet on silvottu, jotta he kelpaisivat miehille. Usean kohtalon taustalla on paitsi tapa myös köyhyys: tytöstä saatu maksu avittaa muuta perhettä kunnes seuraava tytär kasvaa ”naimaikään”.

Sanomattakin on selvää, että tytön koulunkäynti loppuu raskauteen ja vauvaan, jos on edes alkanut. Koulutytöstä tulee anopin tai aiempien vaimojen apulainen. Monen elämä on enemmän vangin ja orjan kuin pienen lapsen äidin, saati omaa lapsuuttaan elävän tytön. Siis mikäli hän ei kuole synnytykseen.

Suomenkin kehitysyhteistyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiäitien kohtaloon ja erityisesti näiden kohtaloiden ehkäisemiseen, kuten Plan International Suomi vaati Tyttöjen oikeuksien päivänä useissa lehdissä julkaistussa artikkelissaan (muun muassa Karjalainen, 11.10.). Avainsanoja ovat koulutus ja köyhyyden vastainen taistelu.

Missään kulttuurissa tavalliset perheet eivät kohtele kaltoin omia lapsiaan. Perinnäistavoista luopuminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan siihen tarvitaan sekä uskonnollisten ja muiden henkisten johtajien että isien ja äitien kouluttamista.

Tyttöjen koulunkäynnin turvaaminen vie kehitystä eteenpäin eikä edes kovin hitaasti. Valitettavasti ensisynnyttäjät ovat monissa köyhissä maissa varsin nuoria, vaikka lapsiäitejä ei enää olisikaan. Normaalin lisääntymisiän katsomaan tilastoissakin alkavan jo 15-vuotiaana.