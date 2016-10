Pätevimmät valittiin Suomen Pankkiin

Eduskunnan pankkivaltuusto teki perjantaina odotetun ratkaisun, kun se nimitti Suomen Pankin johtokunnan uusiksi jäseniksi elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) ja Finanssivalvonnan apulaisjohtajan Marja Nykäsen. Valinta oli sillä tavoin historiallinen, että ensimmäistä kertaa se oli yksin pankkivaltuuston käsissä, kun tähän saakka tasavallan presidentti on vahvistanut kaikki Suomen Pankin johtajavalinnat. Presidentti nimittää enää ainoastaan Suomen Pankin pääjohtajan.

Erityisesti Rehnin valinta oli jo ennakkoon selvä. Entisen talous- ja raha-asioista vastaavan sekä edeltävässä EU-komissiossa laajentumisasioista vastanneen EU-komissaarin pätevyys ja kokemus olivat vertaansa vailla 19 hakijan joukossa. Rehn on vahvoilla myös seuraavaksi Suomen Pankin pääjohtajaksi sen jälkeen, kun Erkki Liikasen kausi päättyy kesällä 2018.

Rehnillä on toki myös vahva poliittinen kokemus, mutta hänen nimittämistään Suomen Pankkiin ei hänen meriiteillään voi pitää minään poliittisena virkanimityksenä. Sitä paitsi poliitikkokin pitää voida valita tällaiseen tehtävään, mikäli hän muuten on siihen pätevä. Onkin erinomainen asia, että Rehnin nimitys merkitsee samalla paluuta tämän tärkeän periaatteen noudattamiseen. Etenkin presidentti Tarja Halosen virkakauden aikana, jolloin presidentti nimitti myös Suomen Pankin johtokunnan jäsenet, näytti siltä, että Suomen Pankin ovet on ikuisiksi ajoiksi suljettu puoluepoliittisista syistä keskeisimmiltäkin poliittisilta päättäjiltä.

Myös Marja Nykäsen valinta täyttää erinomaisesti sen kaikkein tärkeimmän kriteerin, että pätevin valitaan, etenkin kun uusien keskuspankin johtajien vastuualueet täsmäävät hyvin niin hänen kuin Rehninkin työkokemukseen ja osaamisalueisiin.

Maan hallitukselle Rehnin lähtö on menetys. Hän on ollut hallituksessa erityisen tärkeä lenkki kolmikantayhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Samalla Rehnin lähtö ja keskeisen keskustalaisministerin vaihtuminen tai jopa laajempi ministerikierrätys tarjoaa etenkin keskustan puheenjohtajalle, pääministeri Juha Sipilälle mahdollisuuden saada uutta pontta ja raikkautta terhakkaasti aloittaneen mutta jo jonkin aikaa uudistuksissaan kompastelleen hallituksen työhön ja samalla hänen puolueensa julkikuvaan.