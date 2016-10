Norjalaisten uskottavuus vaatii Johaugin tuomiota

Norjan hiihtokuninkaallisten, maastohiihtolatuja viime vuosina hallinneiden Martin Johnsrud Sundbyn ja Therese Johaugin toisistaan vain vajaan kolmen kuukauden sisällä ilmitulleet dopingrikkomukset ovat järisyttäneet urheilevaa maailmaa enemmän kuin mikään pitkään aikaan.

Hiihtomaa Norjassa tällä viikolla kuultuja uutisia pahempia paljastuksia ei olisi voinut tapahtua. Ellei sitten vielä tule ilmi maastohiihdon lajiliitossa harjoitettu systemaattinen doping. Tällaisesta ei ole kuitenkaan näyttöä.

Norjalaisten hiihtäjien ylivoima on hämmästyttänyt viime vuosina samalla tavalla kuin on nähty menestystä jamaikalaisilta pikajuoksijoilta tai kenialaisilta ja etiopialaisilta pitkänmatkan juoksijoilta.

Ylivoimalle on haettu selityksiä niin valmennusjärjestelmien paremmuudesta, lajille poikkeuksellisen hyvistä olosuhteista kuin geeneistäkin. Taustalla on kuitenkin ollut epäilyksen varjo. Voivatko yhden maan urheilijat olla lajissaan niin ylivoimaisia kuin on nähty?

Nyt näyttää hyvin vahvasti siltä, että Norjan hiihtomaine on kokemassa ainakin tunturimaan ulkopuolella historiansa suurimman kolauksen. Usko puhtaisiin keinoihin on rapautunut, eikä sitä korjata pikaisesti.

Norjalaiset saattavat olla kuitenkin toista mieltä. Martin Sundbyn astmalääkkeen ylikäytöstä tullut kilpailukielto laimennettiin kahdesta vuodesta kahteen kuukauteen. Samalla Norjan hiihtoliitto päätti maksaa hiihtäjälle lähes 120000 euroa tämän dopingin takia menettämiä palkintorahoja. Norjan ulkopuolisessa hiihtomaailmassa pelätään nyt, että Therese Johaugin tapauksessa kuljetaan Sundbyn viitoittamaa latua.

Johaugin kilpailukiellon pituudeksi anabolien käytöstä pitää tulla minimissään kaksi vuotta, kuten muun muassa urheiluoikeuden joensuulaislähtöinen asiantuntija Olli Rauste on sanonut ( Karjalainen, 15.10.).

Norjalaisen dopingvalvonnan uskottavuuden kannalta ei voi olla muuta mahdollisuutta kuin langettaa Johaugille vuosien kilpailukielto. Jos tapahtuu toisin, silloin muun muassa Suomen Hiihtoliiton entisen puheenjohtajan Paavo M. Petäjän syytökset norjalaisten suhmuroinnista Kansainvälisen hiihtoliiton ja antidopingtoimisto Wadan kabineteissa ( IL, 14.10.) tulisivat näytetyiksi mitä raadollisimmin toteen.