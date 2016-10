Puoli miljoonaa lasta vaarassa Mosulissa

Mosulin kaupunki Irakissa ja reilun 500 kilometrin päässä Syyriassa oleva Aleppo ovat koko maailman silmissä verta valuvia inhimillisyyden häpeäpaaluja. Ulkopuolisten voimattomuus etenkin siviiliväestön säästämiseksi ja auttamiseksi ahdistaa päivä päivältä entistä enemmän. Voimattomuuden raskasta viittaa kantaa myös koko YK.

Aleppon kaupungin hallinnasta on käyty kaupunkisotaa jo vuosia. Viime viikkoina kaupunkia on moukaroitu maan tasalle kiihtyvään tahtiin muun muassa Venäjän pommikoneilla. Siviiliuhreja on tullut sietämättömän paljon. Tälle on tultava loppu. Aleppoon on saatava kestävä tulitauko ja humanitääriset apukuljetukset perille turvallisesti.

Niin kauan kuin on uskoa, on myös toivoa ratkaisujen löytämiseksi neuvottelemalla ja sopimalla.

Kuitenkin valitettavasti sama verinen tie vie nyt myös Mosuliin. Suurhyökkäys Mosulin vapauttamiseksi islamilaisen Isis-terroristijärjestön hallusta on käynnissä Irakin armeijan johdolla ja Yhdysvaltain voimakkaalla tuella. Oman lusikkansa soppaa hämmentämään vie myös Turkki sotajoukkoineen. Asiantuntijat arvioivat, että nopea ratkaisu Mosulista vie viikkoja, pitempi kestää ainakin kuukausia.

Mosulissa on noin miljoona siviiliä, joista yli puoli miljoonaa lapsia ja heidän perheitään. Pelko on, että Isis ryhtyy käyttämään siviilejä ihmiskilpinä. YK varoittaa uudesta suuresta pakolaisaallosta, jos sadattuhannet siviilit pääsemään lähtemään Mosulista elossa.

Suomen ulkoministerin Timo Soinin (ps.) mukaan nyt on kiirehdittävä humanitääristä apua myös Mosuliin ( HS, 18.10.), jotta taistelujen alta pakoon pääsevän siviiliväestön ei tarvitse lähteä vaeltamaan pakolaisina eteenpäin vailla päämäärää.

Suomen täytyy harkita myös koulutustehtävissä alueella olevien suomalaissotilaiden edellytyksiä jatkaa töitään turvallisesti, kun taistelut oletettavasti kiihtyvät.

Mosul on symbolisesti äärimmäisen tärkeä Isisille, joka juuri siellä ilmoitti perustavansa oman valtion Irakin ja Syyrian alueille.

Vaikka Isis häädetään Mosulista, se ei lopeta terrori-iskuja ja iskujen uhkaa muualla. Iskut ja kostotoimet saattavat jopa kiihtyä. Tähän on syytä turvallisuusviranomaisten varautua kaikkialla Euroopassakin.