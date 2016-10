Terapioiden keskeytys olisi ollut kallis säästö

Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta teki ryhdikkään päätöksen, kun lasten ja nuorten terapioita ei keskeytetä loppuvuodeksi säästösyistä. Lisäksi ei minimoida kuntouttavaa työtoimintaa.

Molemmat nostettiin esiin säästökohteina lautakunnan taloutta ja toimintaa koskevan osavuosikatsauksen esittelytekstissä. Joensuuta uhkaa parin hyvän vuoden jälkeen tappiollinen tilinpäätös. ”Syypää” löytyy taas sosiaali- ja terveyssektorilta.

Jostain on siis säästettävä, mutta säästökohteiden löytäminen on vaikeaa. Talous ei ota parantuakseen, ja menoja on kammattu tiheällä kammalla vuosikaudet.

Lasten ja nuorten terapioiden keskeyttäminen olisi kuitenkin varsinaista hullun hommaa. Terapiaan pääsy on vaikeaa, joten lapset, nuoret, heidän perheensä ja koulunsa kamppailevat vakavien vaikeuksien kanssa. Jos näiden ihmisten hoitamisesta tingitään vielä entisestään vielä isompi lasku lankeaa ennemmin tai myöhemmin.

Se lasku tuppaa olemaan paljon suurempi kuin mitä maksetaan oikea-aikaisesta hoidosta ja huolenpidosta. Moni on sitä paitsi jonottanut terapiaan pitkään, joten hoito saattaa olla hyvinkin viime tipassa saatua.

Lautakunnan päätöstä saattoi hyvinkin helpottaa valtakunnalliseksi paisunut some-kohu, joka nousi Karjalaisen verkkouutisesta tiistaina. Nykymaailmassa valtuutetut joutuvat olemaan jatkuvasti äänestäjien tavoitettavissa vaalien välilläkin, ja vaalithan ovat muutenkin lähellä.

Hiukan huvittavalta tuntuu perussuomalaisten närkästys (Suora linja, tänään), että tieto lautakunnan hienosta päätöksestä napattiin väärältä Facebook-sivulta ja väärään kellonaikaan.