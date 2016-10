Demokratiassa kuuluu kunnioittaa vaalitulosta

Donald Trump ei välttämättä kunnioita vaalin tulosta, jos Yhdysvaltojen presidentinvaalit voittaa Hilary Clinton tai yleensä jompi kumpi. Tuo aiemmissa vaaleissa ennenkuulumaton ja pöyristyttävä Trumpin ilmoitus nousi viimeisen vaaliväittelyn suurimmaksi uutiseksi.

Vaalituloksen kunnioittaminen on länsimaisen demokratian kulmakiviä ja takuu rauhallisesta vallansiirtämisestä. Lausunnollaan Trump halventaa amerikkalaisiin arvoihin nojaavaa uskoa vaalijärjestelmän ehdottomaan rehellisyyteen.

Trump on republikaanien ehdokas. Heti uusimman höläytyksen jälkeen republikaanipuolueen johto sanoutui irti Trumpin puheista. Todisteita vaalivilpistä ei ole, väittää Trump mitä tahansa.

Politiikan arvioijat olivat torstaina yhtä mieltä siitä, että Trumpin kommentti etukäteen vaalituloksesta sataa sekin Clintonin laariin. Trump tuskin saa demokraattien leiristä uusia äänestäjiä, jotka vielä ovat epävarmoja omasta valinnastaan. Tämä koskee etenkin naisia ja latinoja, joita kumpiakin Trump on verisesti loukannut usein pitkin vaalikampanjaansa.

Trumpiin liittyvät naisten kourintaväitteet ja törkypuheet saavat vaaleissa niille kuuluvan arvon. Kumpaa ja kuinka innokkaasti naiset äänestävät, ratkaisee pitkälti vaalituloksen.

Selvää on, että Trumpin lausunto vaalituloksesta kuumentaa tunnelmaa hänen omien kannattajiensa joukoissa. Yhdysvalloissa on varauduttava uuteen tilanteeseen. Vaalien jälkeen voi syntyä poliittisia levottomuuksia, jopa väkivaltaisia.

Jos presidentinvaali ratkeaisi asiakysymysten osaamisella, voittajasta ei olisi epäselvyyttä. Useiden Yhdysvalloissa tehtyjen pikakyselytutkimusten mukaan Clinton selvisi Trumpia paremmin kaikissa kolmessa tärkeässä tv-väittelyssä. Clinton esiintyi kuin presidentin kuuluu esiintyä, Trump yritti olla jotakin erilaista uutta niin kuin on yrittänyt koko kampanjassaan.

Yhä harvempi enää uskoo Trumpin voittoon. Silti se on mahdollista ainakin teoriassa. Silloin muun maailman on kunnioitettava demokraattista vaalitulosta, vaikka voittaja vaikuttaisi pilakuvien pelleltä, joka uhkaa maailmanjärjestystä ja yleistä turvallisuutta. Muun maailman näkökulmasta Clinton on vakaampi vaihtoehto amerikkalaisillekin.