Pellet pysykööt lestissään huijarit poliisin hoteisiin

Iljettävä pelleväkivallalla uhkailu on levinnyt Suomeenkin. Klovneiksi pukeutuneet, poliisin mukaan yleensä nuoret aikuiset miehet ovat pelotelleet ihmisiä monilla paikkakunnilla, myös esimerkiksi Savonlinnassa ja Leppävirralla (Karjalainen, 21.10.).

Ilmiöstä on kaukana hyväntahtoisuus, joka on tähän asti liittynyt pelleihin, olivatpa he sirkus- tai sairaalapellejä tai pellejä ihan muuten vaan.

Kyse on naamioitumisesta yleisellä paikalla rikollisen toiminnan helpottamiseksi, ei mistään muusta. Hauskuutta voi olla, mutta vain naamiomiesten kieroutuneissa mielissä.

Ei voida puhua edes pelkästä pelottelusta, kun ihmisiä lähestytään yleisellä paikalla iltapimeässä naamioituneena ja vasaran, naulapyssyn tai jopa moottorisahan kaltainen ase kädessä. ”Pellejen” uhkailun kohteena on ollut jopa lapsia.

Suomalaisten lähiympäristö on todellisuudessa hyvin turvallinen, mutta tällaisilla villityksillä ruokitaan paitsi aiheellisia myös erityisesti aiheettomia pelkoja. Siksi tekoihin on puututtava tiukalla kädellä, ja niin poliisi on tehnytkin. Vain tiukoilla otteilla buumi saadaan loppumaan alkuunsa, sillä julkisuus ruokkii tällaisia tekoja.

Toisaalta niistä ei voida vaietakaan, sillä ei enempää rikollisia tekoja kuin ihmisten hätää ja huoltakaan voi salata ja paina villaisella.

Rikosnimikkeitä on kovennettu nopeasti. Poliisi varoittakin, että pelleasussa pelottelu yleisellä paikalla voi täyttää rikoksen tunnusmerkit ja johtaa jopa vankeusrangaistukseen. Kyse ei ole vitsistä.

Katupartioita tai kodinturvajoukkoja ei tämänkään ongelman hoitamiseen kuitenkaan tarvita. Poliisi hoitakoon asian, ja niin se hoitaakin.