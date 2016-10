Seksuaaliselle ahdistelulle on vain nollatoleranssi

Laki seksuaalisesta ahdistelusta on ollut voimassa vasta kaksi vuotta. Tämä on harmillista paitsi siksi, että seksuaalisen ahdistelun kriminalisoinnille olisi ollut suuri tarve jo aiemminkin, myös siksi, että nyt uuden lain ja ulkomaalaisten määrän kasvun vaikutuksia rikostilastoihin on vaikea eritellä.

Tietoisuuden kasvu uudesta laista alentaa kynnystä rikosilmoitukseen. Nyt tiedetään, että edes kopelointeihin ja rasvaisiin puheisiin ei tarvitse suhtautua vain olemalla muka reagoimatta niihin. Ne ovat rikoksia. Myös seksuaalisen häirinnän ja raiskausten ympärillä vellova keskustelu ja tuomitseminen ovat omiaan lisäämään rikosilmoituksia. Monella rikoksen uhriksi joutuneella yleensä naisella on ollut tähän asti tunne, että poliisi jopa syyllistää uhria. Samaa henkeä on ollut laajemminkin yhteiskunnassa, jopa uhrien lähipiirissä. Nyt ilmapiiri on muuttunut, osin maahanmuuttajiin kohdistuneen ajojahdin tuloksena. Kun ulkomaalaisten tekemiä rikoksia korostetaan, on mahdotonta olla ottamatta vakavasti syntyperäistenkään suomalaisten tekemiä. On hyvä muistaa, että lukumääräisesti suurin osa kaikista muistakin kuin seksuaalirikoksista on luonnollisesti kotoperäisen väestön tekemiä. Pelkkä suomalainen syntyperä ei koskaan ole ollut tae siitä, että henkilö on rehti, luotettava ja oikeudentuntoinen. Tästä ääriesimerkki oli naisrauhan turvaamisella ratsastanut Soldiers of Odin, jonka useiden jäsenten taustalta paljastui erilaisia, jopa naisiin kohdistuneita rikoksia. Turvapaikanhakijapiikki viime vuonna näkyy tilastoissa. Tammisyyskuussa poliisi kirjasi 118 ilmoitusta ulkomaalaisen tekemäksi epäillystä seksuaalisesta häirinnästä. Kasvuprosentiksi saadaan huima, kun edellisvuoden vertailuluku on 19 epäilyä. Seksuaalista ahdistelua ei voi hyväksyä vetoamalla sen enempää ”pojat on poikia” -mentaliteettiin kuin kulttuuritaustaan. Missään ei kuulu kulttuuriin ja hyviin tapoihin naisten ahdistelu, saati raiskaaminen. Niin suomalaissyntyisen kuin arabimiehenkin äiti reagoisi samalla tavalla, jos poika kehtaisi kysyä, saako naisen häpäistä. Vastaanottokeskuksissa on tehty hyvää työtä opettamalla, mitä länsimainen vapaus on ja mitä se ei ole. Seksuaaliselle ahdistelulle on vain nollatoleranssi.