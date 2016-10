Johtajapelikö Lindtmanin listan vuodon motiivina?

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman onnistui järjestämään itselleenkin pahana yllätyksenä puolueessaan ainakin yhden päivän kestäneen poliittisen myrskyn. Myrsky laantui ainakin hetkellisesti, kun demariryhmän perjantaina iltapäivällä pikaisesti pidetty kriisikokous antoi Lindtmanille tämän pyydettyä anteeksi.

Helsingin Sanomat paljasti torstai-iltana demarien eduskuntaryhmän sisällä pommin lailla vaikuttaneen tiedon, että Antti Lindtman oli jo yli vuoden ajan esittänyt puhemiehistölle ryhmän tietämättä toiveita kyselytuntien kysymysten esittäjistä.

Ei ihme, että Lindtman sai kuulla ryhmän kokouksessa kunniansa. Hänen mukaansa listat oli laadittu puhemiesten tiedoksi asiantuntijuuden perusteella.

Saivatko listalle kirjatut demariedustajat lisänäkyvyyttä kyselytunneilla, on koko sopassa sivuseikka. Eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan (ps.) mukaan listat olivat menneet lukemattomina roskiin. Se ei lievennä Lindtmanin poikkeuksellisen toiminnan vaikutuksia ryhmän sisällä eikä anna ulospäin hyvää kuvaa SDP:n johdon toimintatavoista.

Tänään Pohjois-Karjalassa vieraileva puheenjohtaja Antti Rinne saa varmasti vastata kenttäväen ihmetteleviin kysymyksiin. Mielenkiintoista on kuulla, miten Rinne pyörittelee sanansa. On vaikea uskoa, että Lindtman on listojaan kirjoitellut puheenjohtajan tietämättä vaikka Rinne näin perjantaina vakuuttikin.

Mielenkiintoinen on listavuodon motiivi. Pantiinko SDP:n puheenjohtajapeli käyntiin näin raflaavalla tavalla ja vielä kyökin kautta? SDP valitsee puheenjohtajan Lahdessa helmikuussa. Gallupien nousevat kannatuskäyrät viestivät vahvasti ehdokkuuttaan panttaavan Antti Rinteen jatkokautta.

Antti Lindtmanista on puolestaan jo pitkään povattu nimikaimansa haastajaa. Jos Lindtman ja hänen tukijansa eivät onnistu hoitamaan tätä listasotkua pikavauhtia pois päiväjärjestyksestä, he voivat unohtaa suosiolla puheenjohtajakisan.

Ainakin perjantain ryhmäkokouksen jälkeen näytti siltä, että Lindtman saa pitää ryhmyrin paikkansa. Sammuivatko kuitenkin hänen mahdollisuutensa nousta SDP:n puheenjohtajaksi ja ehkä pääministeriksikin, näyttää aika.

Haastajille avautui nyt mitä mainioin sauma. Vai mitä miettinee esimerkiksi Timo Harakka.