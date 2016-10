Turvaverkossa oli jälleen lapsen mentävä reikä

Jälleen se tapahtui. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkoista löytyi kaltoin kohdellun lapsen mentävä reikä. Viime viikon keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa paljastui lähes mahdottomana pidetty asia.

Isä oli käyttänyt tekojen alkaessa yhdeksänvuotiasta tytärtään seksuaalisesti hyväkseen kahdeksan vuoden ajan. Tytär oli tullut teoista useita kertoja raskaaksi ja hänelle oli tehty muun muassa kolme aborttia. Niistä ensimmäinen tapahtui tytön ollessa 11-vuotias.

Vielä rankempi kohtalo oli vuonna 2012 isänsä ja äitipuolensa pahoinpitelemäksi ja lopulta murhaamaksi joutuneella 8-vuotiaalla tytöllä. Hänestä tehtiin pahoinpitelyjen kestäessä viranomaisille jopa useita ilmoituksia. Ilman tulosta.

Tytön vanhemmat tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen, mutta käräjäoikeus tuomitsi myös kaksi Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Myös Oulun tapauksessa poliisi ja syyttäjät pohtivat viranomaisten vastuuta tapahtuneeseen.

Molemmissa tapauksissa on paljastunut, ettei kukaan ole ottanut asian eteen tullessa siitä oikeasti vastuuta eikä kenelläkään loppujen lopuksi ole ollut selkeää kuvaa tapahtuneesta. Yhteistä tapahtuneille asioille oli myös se, miten helposti ja uskottavasti lapsen seurassa ollut aikuinen ihminen on pystynyt vakuuttamaan viranomaiset omien näkemystensä kannalle. Työkään ei ole onnistunut kouluttamaan heistä hyviä ihmistuntijoita.

Vai onko sittenkin niin, että työpaineilla omaatuntoa puolustellen asioiden annetaan vain mennä ohi? Kylmäävä ajatus, jos seurauksena on esimerkkitapausten mukaiset ihmiskohtalot.

Jälkikäteen on sosiaaliviranomaisiakin helppo osoittaa sormella. Tapahtuneet ovat äärimmäisiä poikkeuksia. Se paljo hyvä työ, mitä lastensuojelussakin tehdään, ei tule näkyvästi ilmi.

Sillä ei kuitenkaan voi puolustella äärimmäisen surullisia tapahtumia, jollaisia on vielä varmasti lukuisia piilossa. Ne on saatava esiin. Siinä tarvitaan perheiden kanssa töitä tekeviltä asioihin tarttuvaa asennetta ja sitä tukevaa, mahdollisimman avointa ja toimivaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Aina ei ole pahitteeksi sekään, että aavistelee pahempaa kuin mitä totuus on. Silloin lopputuloksena on helpotus, ei suru.