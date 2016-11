USA:n vaalitaistelusta yhä kummallisempi

Yhdysvaltojen presidentinvaalit alkavat olla suoranainen ikäpolvikokemus muutenkin kuin siinä mielessä, että vastakkain on kaksi kaikkien aikojen vanhinta ja kaikkien aikojen epäsuosituinta presidenttiehdokasta.

Republikaaniehdokas Donald Trumpin on uskottu jo monta kertaa kompastuneen lopullisesti möläytyksiinsä, toimintatapoihinsa ja tietämättömyyteensä, ja vaalitaistelun on oletettu olevan ”ohi”. Taistelu on ollut varmasti kovempi kuin Hillary Clinton osasi arvata siinä vaiheessa, kun vastaehdokkaaksi siilautui juuri Donald Trump.

Kaiken järjen mukaan Hillary Clintonin tien Valkoiseen taloon piti olla suora ja leveä. Se on kuitenkin mutkistunut kerta toisensa jälkeen.

Vain muutama päivä ennen vaaleja Clintonin etumatka on sulanut olemattomiin. Syy on ennen kuulumaton. Liittovaltion poliisi FBI näyttää sotkeutuneen vaaleihin jos ei lain vastaisesti niin ainakin lakia hipoen.

Tästä puhutaan vielä pitkään, voittipa vaalit kumpi tahansa ja varsinkin, jos Trump voittaa.

Yhdysvaltojen lainsäädännön ulkopuolelta tarkastellen Clintonin ulkoministeriaikojen sähköpostijupakan uudelleen esiin nostamisen juuri vaalien alla voi juuri ja juuri ymmärtää. Kyse on suoraan Hillary Clintonin omasta toiminnasta, ja jos siinä on tullut esiin jotain uutta, erityisen raskauttavaa, äänestäjillä voi nähdä olevan oikeus tietää se.

Mutta kun FBI:n johtaja James Comey heti perään nostaa esiin tapahtumaketjun Bill Clintonin presidenttikaudelta, sitä ei voi mitenkään selittää parhain päin. Juuri vaalipäivän alla, ennakkoäänestyksen ollessa jo käynnissä sitä ei voi tulkita miksikään muuksi kuin poliittiseksi manööveriksi.

Korkean poliisijohtajan sekaantuminen vaalitaisteluun kruunaa kaiken jos nyt niin uskaltaa sanoa. On vielä monta päivää aikaa tapahtua mitä tahansa vielä ennen vaaleja, saati vaalien jälkeen.

Clintonin vaalikoneisto on aivan oikeassa ihmetellessään, missä viipyvät paljastukset Donald Trumpin taloussotkuista ja huhutuista Venäjä-yhteyksistä.

Ne olisivat äänestäjien ja koko maailman kannalta kiinnostavia, ei se, mitä Clintonin mies on tehnyt ja ei ole tehnyt.