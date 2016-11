Nyt tarvitaan vielä todellista sitoutumista

Eilinen, marraskuun neljäs vuonna 2016 jää historiaan Pariisin ilmastosopimuksen voimaan astumisen päivänä. Itse sopimuskin on historiallinen sekä sisältönsä että osallistujamaiden puolesta. 187 maan joukossa ovat suurvallat USA, Kiina ja Venäjä, ja kaikki ovat valmiita vähentämään päästöjään. Siis ainakin teoriassa.

Epävarmuuksista huolimatta nyt on todellinen yritys suitsia ilmastonmuutosta. Tavallinenkin ihminen huomaa lämpenemisen, merenpinnan nousun ja kuivuuden lisääntymisen. Asiasta ei tarvitse kysyä tiedemiehiltä.

Pariisin sopimuksessa ilmaston lämpenemisen raja on 1,5 astetta. Selvää on, että tavoite ei toteudu. Tyynenmeren rantavaltioiden, ei edes eteläisen Euroopan hätä ei kosketa tarpeeksi vauraan lännen ja kehittyvien maiden kansoja, poliitikkoja eikä varsinkaan talouselämän päättäjiä. Kaksikin astetta on utopiaa.

Suomen päästövähennystavoite on EU:n kolmanneksi suurin, 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Komission päätös oli pettymys, ja se asettaa Suomelle vakavat vaatimukset.

Lisäksi Suomen tilannetta heikentää se, että ellei ihmettä tapahdu, EU määrittää Suomen metsät kasvihuonepäästöjen lähteeksi, ei hiilinieluksi, kuten tähän asti on laskettu.

Ongelma on, että tarkastelun pohjavuonna metsäteollisuus oli lamassa ja puunkäyttö normaalia vähäisempää. Suomen tavoite taistella vaihtotaseen vajausta, tuontienergiariippuvuutta, työttömyyttä, talouden näivettymistä ja samalla ilmastonmuutosta vastaan metsäbioenergian tuotannolla on tätä myöten vakavissa ongelmissa.

Hallituksella ja kaikilla intressiryhmillä on tässä vielä kova työ tehtävänä.

Niin kotimaisen bioenergian käytön lisäämisen kuin ilmastonmuutoksen suitsimisen kannalta on perin juurin kannustava uutinen, että hallitus suunnitelee kivihiilen käytön kieltämistä energiantuotannossa vuoden 2030 jälkeen ( HS, 2.11.).

Kivihiilen käyttö on cleantechin suurmaaksi pyrkivälle Suomelle todella noloa. On mahdotonta hyväksyä, että maahan rahdataan kivihiiltä merien takaa, mutta samaan aikaan väännetään kättä turpeesta ja puupohjaisesta bioenergiasta.

Pohjois-Karjalankin metsissä näkee, ettei hakepuu käy mitenkään kaupaksi.