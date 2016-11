Jännitys näytelmässä säilyy loppuun asti

Donald Trump ja Hillary Clinton valtavine koneistoineen ovat nyt tehneet kaiken voitavansa. Loppu on äänestäjien käsissä. Miljoonat äänestäjätkin ovat jo hoitaneet velvollisuutensa, vaikka lopullinen sinetti pannaan varsinaisena vaalipäivänä, tänään.

Lopputulos tiedetään vasta huomenna Suomen aikaa. Jännittämistä siis vielä riittää.

TrumpClinton-vaalit ovat jännittävimmät, mitä ajatella saattaa. Edellisissäkin vaaleissa on ollut historian havinaa, mutta ratkaisu on tehty kahden poliitikon välillä. Keskustelu on kulminoitunut erityisesti kahteen asiaan: sukupuoleen ja ihonväriin.

Nyt valitaan kokeneen poliitikon ja epävakautta vaalitaistelunkin aikana osoittaneen grynderi-tosi-tv-tähden välillä. Sukupuoli tai ihonväri ei tee kyvykästä tai kyvytöntä hoitamaan mitään tehtävää. Tämä alkaa olla nyt jo selvää pinttyneimmillekin.

Sen sijaan poliittisen kokemuksen puute ja epävakaa, impulsiivinen persoonallisuus voivat olla vaarallinen yhdistelmä USA:n presidentille. Tällaisen henkilön kyky hoitaa vähäpätöisempääkin tehtävää aiheuttaisi huolta.

Clintonin tie Valkoiseen taloon tuntui jo tasoittuneen, mutta FBI:n johtajan sähköposti- ja Bill Clinton -puheet silottivat Trumpin tietä. Jos Trump voittaa nämä vaalit, ikuiseksi pohdinnan aiheeksi jää, tekikö FBI hänestä presidentin vähintäänkin liittovaltion lain rikkomista hipovalla toiminnalla.

Jos Clinton voittaa, Trump koneistoineen ja kannattajineen vetää voiton lokaan. Jos Trump tyytyisikin häviöön, hänen kannattajissaan on paljon niitä, jotka siimaa saatuaan eivät sitä tee.

Voittipa kumpi tahansa, USA:n seuraavat neljä vuotta ovat vaikeat. Maan presidentinvaalien muuttuminen farssin kaltaiseksi näytelmäksi tekee koko maailman jo sinänsä vaikeasta tilanteesta entistä vaikeamman.

Kukaan ei juuri nyt uskalla ennustaa, onko presidentti Clinton vai Trump. Clintonin hienoinen gallupjohto voi hyvinkin sulaa, sillä Trumpin todellinen vaalikannatus saattaa olla korkeampi kuin mielipidetiedustelut antavat olettaa.

Kaikkien ei ole helppo tunnustaa populistin kelkkaan lähtemistä ennen kuin äänestyskopissa, jossa ei joudu tilille ratkaisustaan. Trump luottaa juuri nyt varmasti Brexit-ilmiön ja luottaisi myös Suomen perussuomalaisten jytkyn esimerkkiin, jos siitä tietäisi.