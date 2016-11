Arvokas elämä päättyy arvokkaaseen kuolemaan

Keskustelu eutanasiasta eli armokuolemasta on taas alkanut Suomessa. Viisi entistä kansanedustajaa on tehnyt kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi Suomessa ja eutanasialain säätämiseksi. Jos aloite saa 50 000 allekirjoitusta, on eduskunnan otettava se käsittelyyn. Asia voi edetä lakialoitteeksi, jos enemmistö kansanedustajista kannattaa sitä.

Edellisen kerran eutanasiaa yritettiin laillistaa niin ikään kansalaisaloitteella muutama vuosi sitten. Keskustelua käytiin puolesta ja vastaan, mutta silloin aloitteelle ei löytynyt tarpeeksi paljon kannattajia. Sen jälkeen moni asia on muuttunut, myös mielipiteet eutanasiasta. Suomalaisen saattohoidon tila ei ole muuttunut. Kuolevat potilaat ovat Suomessa alueellisesti epätasa-arvoisessa asemassa, sillä saattohoitoon erikoistuneita laitoksia tai hoito-osastoja on yhä liian vähän. Myös kuolevien riittävässä kivunlievityksessä on ongelmia ja puutteita. Nyt aloitteelle kasvonsa antaneet ex-kansanedustajat Esko Seppänen ja Iiro Viinanen korostavatkin, että eutanasiassa ei ole kyse elämän vaan tarpeettomien kärsimysten lopettamisesta. Aloitteessa esitetään hyvin rajattua mahdollisuutta eutanasiaan. Potilaan on sairastettava parantumatonta tautia, joka johtaa lähitulevaisuudessa kuolemaan ilman eutanasiaakin; potilaan tilan on oltava toivoton. Potilaan on oltava oikeustoimikelpoinen toivoessaan toistuvasti eutanasiaa ilman painostusta. Tärkeää on myös, että lääkäri voi kieltäytyä osallistumasta eutanasiaan. Asia on arka päättäjillekin, mutta laillistettua kuolinapua on saatavilla useissa Länsi-Euroopan maissa, joten Suomessakin on otettava vastuullisia askelia samaan suuntaan.