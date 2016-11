Trumpin voitto ei muuta äkisti päivää yöksi

Yksi päivä kaiken muuttaa voi. Tämä pätee niin Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailun huipennukseen kuin siihen, millaisen asenteen vaalit voittanut republikaaniehdokas Donald Trump otti kiitospuheessaan.

Tällä tasolla ennennäkemättömästä populistista kuoriutui nopeasti valtiomies, joka kiitti vuolaasti vastaehdokastaan, demokraattien Hillary Clintonia sekä tarjosi yhteistyön kättä niin tätä äänestäneille kuin koko maailmalle. Puhe oli maltillinen ja rakentava, toki vaalien voittajalta tavanomainen, mutta muutos vaalikamppailua käyneeseen, täysin arvaamattomaan Trumpiin oli täydellinen.

Miltei koko maailma on kauhistellut jo sitä, että amerikkalaisuuden ilmentymästä, liikemiehestä ja viihdetähdestä saattoi tulla edes toisen Yhdysvaltojen pääpuolueen presidenttiehdokas, vaikka juuri nämä piirteet hänessä sen ratkaisivatkin. Trump edustaa arvoiltaan konservatiivista periamerikkalaisuutta. Hänet on myös suorastaan tuotteistettu edustamaan periamerikkalaista unelmaa.

Tämän kaiken rinnalla Trump edustaa sitä vastavoimaa, joka vieroksuu perinteistä edustuksellista demokratiaa, sen jähmeyttä, sisäsiittoisuutta ja aikaansaamattomuutta. Tämä maailmanlaajuinen kansalaisten etääntyminen poliittisesta koneistosta on näkynyt protestiääninä useissa vaaleissa kaikkialla.

Päivä ei äkisti muuttunut yöksi. Vaalipuheet ovat yhtä ja todellisuus toista. Yhdysvaltojen johtaminen ei ole yhden miehen tosi-tv-show. Trump ei voi yksin sanella maansa kauppapolitiikkaa tai turvallisuuspolitiikkaa, jossa Yhdysvallat on tiiviisti kytkeytynyt kansainväliseen yhteistyöhön. Vaikka Trump olisikin se harkitsematon populisti, jollaisena hän on tähän saakka näyttäytynyt, hän joutuu ja saa tukeutua parhaisiin asiantuntijoihin, joilla on yhtä lailla paljon vaikutusvaltaa.

Yhdysvallat ei vetäydy Euroopasta, eikä Eurooppaa jaeta etupiireihin. Yhdysvallat ei sulkeudu kansainvälisen kaupan ulkopuolelle. Trumpin aie Yhdysvaltain jälleenrakentamisesta sen infrastruktuurista alkaen voi onnistua ja tuoda vauhtia talouskasvuun, koska republikaanit saivat enemmistön myös senaattiin ja edustajainhuoneeseen.

Trumpilla on mahdollista olla airut lupaamalleen muutokselle, mutta vain jos nyt nähty muutos hänessä itsessään on aito.