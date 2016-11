Maakunnan vienti vetää, työllisyys ei silti kohene

Pohjois-Karjalassa on vahvistuvaa uskoa tulevaan talouskehitykseen, kertoo maakuntaliiton kokoama talouskatsaus (Karjalainen, tänään). Tämä on tärkeä viesti juuri nyt, kun epävarmuus koko maailmantaloudessa on lisääntynyt aivan viime päivinä Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen jälkeen.

Liikevaihtolukujen valossa maakunnan talous kasvaa keskimäärin koko maata vahvemmin. Kyse ei ole hetkellisestä käänteestä, vaan kehitys on jatkunut jo pitempään. Vuoden alkupuoliskolla talouskasvu on ollut 2,2 prosenttia, kun vastaava luku koko Suomen tasolla oli 1,5 prosenttia. Vaisun alkuvuoden jälkeen selkeä kasvuloikka Pohjois-Karjalassa tapahtui vuoden toisella neljänneksellä. Merkittävä huomio on, että Pohjois-Karjalan viennin kasvu jatkuu edelleen, kun koko maassa vienti on laskenut jo useita vuosia peräkkäin. Lisäksi näiden eri suuntiin kulkevien kehityskäyrien välinen ero on kasvanut. Maakunnan yritysten viennin kehitysnäkymät näyttävät lupaavilta eteenkinpäin. Hyvän uutisen varjoon jää se, että viennin kasvu ei vieläkään näy maakunnan työllisyysluvuissa. Pohjois-Karjalan työttömyysluvut ovat karmeita ja sitkeitä. Maakunnan asiantuntijatkin ovat ymmällään, miksi mainio talouskasvu säteilee niin heikosti työllisyyskehitykseen. Silti tässäkin asiassa maakunnasta löytyy yksituumaisuutta: ensin täytyy tehdä itse kaikki, mikä on mahdollista. Yritysten liikevaihdon ja viennin kasvu nojaa tuttuihin toimijoihin. Puukauppa on käynyt hyvin, ja jalostettu puutavara löytää ostajansa myös maailmalta. Metsäkoneiden myynti siivittää metalliteollisuuden viennin kasvun jatkumista. Suhteellisesti suurinta liikevaihdon kasvua ovat alkuvuonna tehneet luovien alojen yritykset, joita ovat esimerkiksi ohjelmisto- ja laitteistokonsultointia tekevät toimijat. Rakentaminen jatkuu vilkkaana etenkin Joensuun seudulla, ja myös kuljetusalalla on ollut kasvua alkuvuoden aikana. Sen sijaan maakunnan muoviteollisuudessa on koettu takapakkia ja kiviteollisuuden vaikeat ajat ovat jatkuneet. Esimerkiksi kullan hinnan nousua odotetaan vesi kielellä. Maakunnan talouskasvun jatkolle on erittäin tärkeää esimerkiksi Pielisen Karjalaan suunniteltujen biotalousinvestointien toteutuminen.