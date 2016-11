Viinaa kauppa-autosta, drinkkilistat esille nettiin

Ehdotus uudeksi alkoholilaiksi lähtee lausuntokierrokselle todennäköisesti ensi viikolla. Vielä viime metreillä esiin on tullut uusia eväitä keskusteluun, josta on helppo ennakoida pitkää ja värikästä. Samoin päätöksenteosta tulee vaikeaa. Ehdotukset alkoholin saatavuuden höllentämiseksi ovat katkeraa kalkkia juotavaksi osalle päättäjistä ja kansalaisista, vaikka yleensä ollaankin sitä mieltä, että kaikkea säätelyä on purettava.

Uusi laki toisi vahvat oluet ja limuviinat Alkoista ruokakauppoihin. Koska uudistus leikkaa Alkon myyntiä, haluaa monopoliyhtiö luvan perustaa alkoholia kauppaavia myymäläautoja. Kauppa-autot korvaisivat lukuisia suljettavia pieniä Alkon myymälöitä ( Kauppalehti, 11.11.). Vaikka viina-auto ylläpitäisi ja jopa parantaisi asiakaspalvelua esimerkiksi juuri Pohjois-Karjalan kaltaisilla pitkien etäisyyksien alueilla, niiden sallimista on harkittava perusteellisesti ja monesta näkökulmasta. Saattaisiko ennakkoluuloton uudistus merkitä uudenlaisen kauppa-autokulttuurin syntymistä? Kyliä kiertävästä kauppa-autosta saisi sekä elintarvikkeita että väkevääkin alkoholia. Perhe- ja peruspalveluministerin Juha Rehulan (kesk.) mukaan uusi laki ei vapauta väkevien juomien alkoholimainontaa ( Karjalainen, 11.11.). Kuitenkin ravintoloille sallittaisiin vapaus esitellä drinkkilistojaan netissä. Tämä on ristiriidassa tai ei ainakaan linjassa tupakkalain kanssa. Tupakkatuotteiden myyntipisteissä täytyy pikemminkin peitellä ja varjella asiakkaita näkemästä, millaisia tuotteita on tarjolla. Terveyshaittojen lisääntyminen on totta kai vahva peruste vastustaa alkoholin saatavuuden helpottamista. Asiantuntija-arvioiden mukaan alkoholihaitat aiheuttavat Suomelle 56 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset. Toisessa vaakakupissa on Alkon valtiolle maksamat osingot ja alkoholiveron tuotto, joksi on ensi vuonna arvioitu reilut 1,3 miljardia euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) entinen pääjohtaja, pohjoiskarjalaisille tuttu terveysprofessori Pekka Puska arvioi uudistuksen lisäävän vuosittain 100150 alkoholikuolemaa. Useat järjestöt ovat erityisen huolissaan uudistuksen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, jos limuviinoja ja muitakin houkuttelevia alkoholituotteita tulee ruokakauppoihin.