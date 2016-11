Lieksa pystyy järjestämään naisten uimahallivuoron

Lieksan uimahalliin ei järjestetä erillistä uintivuoroa naisille. Päätöstä on syytä harkita uudelleen.

Perustelu on näennäisen hyväksyttävä: uimahallin käyttövuorot halutaan pitää tasapuolisesti kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavissa. Tässä on kuitenkin esimerkki siitä, ettei kaikki ole sitä, miltä se näyttää.

Syrjiviä päätöksiä on suhteellisen helppo tehdä katsomalla asioita vain yhdestä näkökulmasta ja jättämällä kuolleeseen kulmaan toiset, taustalla olevat tekijät.

Lieksassa ratsastetaan nyt tasapuolisuudella, jotta pystytään pitämään yllä eriarvoisuutta.

Ehdotuksen naisten uimavuorosta teki Somaliperheyhdistys. Voi hyvinkin olla, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suhtautuminen oli nuiva ainakin osin juuri siitä syystä.

Lieksassa on suhteellisesti paljon somalitaustaisia asukkaita. Se on tosiasia. Tosiasia on myös se, että somalitaustaiset ja suuri osa muistakin islaminuskoisista naisista ei voi käydä uimassa samaan aikaan miesten kanssa.

Kolmas tosiasia on, että kunnan tehtävä on palvella kaikkia kuntalaisia. Ja neljäs, että sopeutuminen uuteen kulttuuriin ei tapahdu sormia napsauttamalla. Tulokkailta voidaan vaatia paljon, mutta myös kantaväestön on jossain määrin sopeuduttava uusiin tilanteisiin. Näin tapahtuu kotoutuminen.

Lieksan uimahalliin voidaan järjestää naisille oma uintivuoro. Toisen naispuolisen uimavalvojan järjestäminenkään ei ole ongelma, jota ei voida ratkaista.

Naisten oma uintivuoro ei suinkaan ole yksinomaan somalijuttu. Monelle kantasuomalaisellekin naiselle uiminen naisporukassa on mieluista varsinkin nykyisin, kun kaikenlainen tirkistely ja taputtelu on noussut esille.