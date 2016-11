Diabeteslääkityksestä ei ole vara tinkiä

Tänään vietetään maailman diabetespäivää. Suomessa diabetespäivä on tänä vuonna erityisen ajankohtainen, onhan hallituksen säästölistalla kakkostyypin diabeteslääkkeiden siirtäminen pois kokonaan korvattavien lääkkeiden listalta.

Diabeteslääkkeiden korvaustasoa halutaan laskea eduskuntaan jo jätetyn lakiesityksen mukaan 100 prosentin korvausluokasta 65 prosentin korvausluokkaan. Vain insuliini on jätetty ehdotuksessa kokonaan korvattavaksi.

Tyypin 2 diabetesta sairastavia on Suomessa pian puoli miljoonaa. Hyvin huolestuttavaa on, että kolmannes heistä ei tiedä sairaudestaan.

Jos diabetes saadaan ”kiinni” varhaisessa vaiheessa, hoidoksi voi riittää ainakin aluksi pelkkä elämäntaparemontti. Siksi verensokerikontrolleja pitäisi tehdä nykyistä paljon systemaattisemmin ja korkeisiin arvoihin reagoida nykyistä herkemmin.

Tyypin 1 eli kuten ennen sanottiin nuoruusiän diabetesta sairastavia on lisäksi 50000. Nämä insuliininpuutosta sairastavat eivät voi olla tietämättömiä sairaudestaan, sillä he kuolisivat nopeasti ilman pistoksin tai insuliinipumpulla annosteltavaa insuliinia.

Diabeteksen hoidon kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 prosenttia. Ei siis ole ihme, että säästöjä etsivien katse on pysähtynyt juuri tähän.

Lainvalmistelussa on Suomessa viime aikoina tehty useita selviä virheitä, ja tässä on niistä yksi esimerkki. Nyt on korkea aika kuulla ja uskoa asiantuntijoita, jotta tapahtumassa oleva kohtalokas virhe oikaistaisiin.

Diabetesta ei voi rinnastaa esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, vaikka sairaudet osin kulkevatkin käsi kädessä. Diabeteksen ongelma ei ole diabetes itse vaan sen vakavat ja kalliisti hoidettavat lisäsairaudet, kuten jopa sokeus ja amputaatiot.

Diabetes on halvalla hoidettava sairaus niin kauan kuin puhutaan vain diabeteksesta. Siksi on tärkeää, että sokeritasapaino saadaan pidettyä mahdollisimman lähellä normaalia sairastuneen omien toimien ja lääkityksen yhteisvaikutuksella.

Kelan tuleva pääjohtaja Elli Aaltonen varoittaa aivan oikein diabeteslääkityksen korvattavuuden alentamisesta. Toisen vaiheen diabeettiset lisäsairaudet ovat inhimillinen katastrofi sekä valtava taloudellinen rasite yhteiskunnalle. Diabeteslääkkeet on pidettävä 100 prosentin korvausluokassa.