Terrafamen tekohengitys on yhä järkevää

Talvivaaran eli Terrafamen kaivoksen tarun uskottiin jo olevan lopussa, mutta hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta esittää sittenkin eduskunnalle jälleen yhden uuden avustuspotin myöntämistä. Rahoitusta on luvassa nyt 100 miljoonaa euroa.

Sotkamon kaivosta ei aleta ajaa alas vuodenvaihteessa, vaikka toukokuussa sitä pidettiin jo käytännössä selviönä, ”ellei ihmettä tapahdu”. Nyt ihmeitä on tapahtunut neljä: nikkelin hinta on noussut, kaivoksella olevan jäteveden määrä puolittunut, valtion piikki auennut ja uusista rahoittajista ollaan taas hajulla.

Uuden sijoittajan tai omistajan löytyminen arvioitiin keväällä heikoksi sen jälkeen, kun Vaasan hallinto-oikeus muutti kaivoksen ympäristöluvan määräaikaiseksi. Sen katsottiin lopettavan kansainvälisten sijoittajien mielenkiinnon Euroopan suurimpaan nikkelivarantoon.

Ilmeisesti näin ei ole käynyt, vaan vähintäänkin toivon kipinä on syttynyt uudestaan. Ihme olisikin, jos kiinnostus nikkeliin olisi sammunut täysin ja lopullisesti.

Hallitus ei voi olla kuuro sille, että kaivoksen mukana Kainuusta katoaisi tuhatkunta elintärkeää työpaikkaa ilman, että valtion kaivosmenot silti loppuisivat. Kaivosta ei voida lopettaa vain panemalla hihnat seis ja ovet säppiin.

Kaivoksen sulkemiskustannukset on arvioitu noin 300 miljoonaksi euroksi. Lisäksi veronmaksajien maksettavaksi voisi tulla 200 miljoonaa maksava vedenpuhdistuslaitos.

Ei hallitus voi olla ottamatta huomioon Talvivaara-Terrafamen aiheuttamia ympäristöongelmiakaan. Näkemykset vaihtelevat siitä, mitä jätevesimäärän puolittumiseen on vaikuttanut kuiva syksy, puhdistusprosessin parantunut toiminta tai ympäristöluvan vastaiset jäteveden juoksutukset.

Jos ympäristöongelmat loppuisivat kaivos lopettamalla, työpaikat varmasti jouduttaisiin uhraamaan ympäristön hyväksi. Koska näin ei ole, kaivoksen pelastamisesta on edelleen taisteltava.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) on ryvettynyt Talvivaaran likavesissä, ja Mika Lintilä (kesk.) perii tämänkin ongelman. Kunniaa on luvassa, jos ympäristöongelmat saadaan hallintaan ja kaivos kannattavaksi. Tähän tarvitaan uusia innovaatioita, joita on väläyteltykin, ja lisäksi kansainvälinen noususuhdanne. Se antaa odottaa itseään, eivätkä merkit ole hyvät.