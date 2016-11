Ennätysmäärä kuntia keventää verotusta

Ennakkotietojen mukaan ennätysmäärä kuntia laskee tuloveroprosenttia ensi vuodeksi. Pohjois-Karjalassa verotus kevenee Kiteellä ja Outokummussa. Kiteellä veroprosenttia lasketaan jo toisena vuonna peräkkäin, mikä on erikoista valtakunnallisestikin.

Koko maassa tuloveroprosenttia on pienennetty näin monessa kunnassa viimeksi vuonna 2000 ( Yle Uutiset, 15.11.). Vastaavasti tuloveroprosenttia nostavia kuntia on poikkeuksellisen vähän. Viime vuosina keskimäärin jopa satakunta kuntaa on tasapainottanut seuraavan vuoden budjettiaan päättämällä kiristää verotusta. Nyt määrä jää huomattavasti sataa pienemmäksi.

Veroprosentti on ollut korkea niissä kunnissa, jotka nyt keventävät verotusta. Esimerkiksi Kitee ja Outokumpu ovat saaneet kantaa koko maan eniten verottavien kuntien mainetta. Suunnan ja mielikuvien toivotaan nyt muuttuvan. Veroprosenttien laskeminen on oikea liike silloin, kun siihen on aidosti varaa.

Toisten mielestä vakaa, jopa koko vaalikaudeksi päätetty verotuksen taso on parempi kuin tuuliviirimäinen veroprosenttien nosto ja laskeminen. Kertooko veroprosentin laskupäätös siitä, että aiemmat korotukset tehtiin hätiköidysti valitsemalla helpoin ratkaisu? Kuntaliiton arvion mukaan jo viime vuonna nähtiin, kuinka kuntien säästötoimet purevat ja menokuri pitää aiempaa paremmin, jolloin se antaa varaa rakentaa tulopohjaa kuntataloudelle maltillisemmalla verotuksella.

Tänä syksynä kuntien veropäätöksiä leimaa kaikkiaan varovaisuus ja epävarmuus tulevaisuudesta. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen ei vielä tiedetä. Myös verotusta muutetaan, samoin valtionosuusjärjestelmää. Suuri arvoitus on, mitä tapahtuu kuntien todelliselle eli efektiiviselle veroasteelle, joka kertoo sen, kuinka paljon eri vähennysten jälkeen kunnallisveron tuotosta oikeasti päätyy kunnan kassaan. Tämä kunnan talouden suorituskyvyn ratkaiseva efektiivinen veroprosentti voi olla jopa 67 prosenttiyksikköä pienempi kuin nimellinen tuloverotuksen taso kunnassa.

Pohjois-Karjalan oma mörköpeikko on ensi vuonna aloittavan Siun soten vaikutukset. Ratkaisevaa on, osataanko Siun soten menot arvioida oikein ja pysyvätkö kulut kurissa sovitusti. Esimerkiksi Joensuulle pienikin menolisäys tuo heti miljoonien lisälaskun.