Nyt EU on vastaamassa kansan vaatimukseen

EU-direktiivi on nykyajan kirosana. Direktiivien syyksi on totuttu panemaan jos jonkinlaista syystä tai syyttä.

Keskiviikkona Yle Uutiset levitti kuitenkin uutista, joka todistaa EU-direktiivin voivan olla järkeväkin: unioni aikoo vaatia valmistajilta nykyistä parempilaatuisia ja siten ekologisempia kodinkoneita.

Kodinkoneiden huono laatu on ollut pitkään kuluttajien kestovalitusaihe. Lapsuuden kodista peritty pyykkikone ja kymmeniä vuosia toiminut jääkaappi ovat olleet vertailukohteina, kun tänä päivänä uusitaan kodin koneita. Myyjäkään ei enää lupaa niille pitkää ikää vaan muutamaa vuotta.

Viime vuosina on kiinnitetty paljon huomiota koneiden energiatehokkuuteen, mikä on edelleen tärkeä asia. Erityisen epäekologista on kuitenkin se, että koneita valmistetaan jos ei kertakäyttöisiksi niin kuitenkin lyhytikäisiksi.

Pitkäaikainen trendi on ollut myös se, että koneita ei enää voi tai ei ainakaan kannata korjata. Samalla rahalla saa uuden on sanonta, jolla on paitsi purettu ainutlaatuisia rakennuksia myös heitetty kaatopaikalle valtava määrä kaikenlaista tavaraa.

Kodinkoneissa käytetään valmistusmateriaaleja ja kemikaaleja, joista monet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, monet ympäristölle vaarallisia aineita. Mahdollisimman pitkä elinkaari on siten niin kuluttajien kuin ympäristönkin etu. Kaikki hurrannevat, paitsi halpoja koneita valmistavat ja markkinoivat yritykset.

Toki melkoisen kestäviä laitteita saa nytkin, kunhan on valmis maksamaan. EU joutuukin asettamaan tiukkoja ehtoja koneiden markkinoille pääsylle. Tämä tulee epäilemättä nostamaan samanlaista vastusta kuin hehkulamppukielto.