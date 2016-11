Suomen talouskehityksen viime viikkojen hyvien uutisten jatkumon tuorein jysäys tuli keskiviikkona, kun Uudenkaupungin autotehdas ilmoitti palkkaavansa tulevan vuoden aikana yli tuhat uutta työntekijää. Uuteenkaupunkiin haetaan nyt pontevasti lisää autontekijöitä koko maasta, myös Pohjois-Karjalasta.

Aiemmat Turun telakan uudet jättilaivatilaukset valtavine työllistämisvaikutuksineen sekä Kainuun tuhatkunta työpaikkaa toistaiseksi turvaava kaivoksen jatkorahoitus jatkavat sitä linjaa, mikä näkyy jo tilastoissakin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen talouskasvu kiihtyi loppukesällä. Sama tapahtui myös alueellisesti esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, mistä kertoi maakuntaliiton tuorein selvitys ( Karjalainen, 11.11.). Vakaan, vaikkakin varovaisen, talouskasvun uskotaan jatkuvan myös ensi vuonna.

Myös työllisyystilanteessa on nähty kohenemista, tosin alueelliset erot ovat suuret ja ilmeisesti kasvussa.

Hyvät talous- ja työllisyysuutiset vahvistavat joka tapauksessa uskoa hallituksen talouspolitiikan linjaan: uusia työpaikkoja syntyy eri puolilla maata ja samalla työvoiman liikkuvuus lisääntyy, jotta työt saadaan tehdyiksi.

Autojen kokoaminen ja laivojen rakentaminen on paljolti käsityötä. Uusien tilausten saaminen kertoo siitä, että suomalaisten osaaminen ja työn laatu ovat yhä kova myyntivaltti maailmalla. Suomessa kannattaa tehdä ja teettää töitä.

Tuhannen uuden työpaikan kertapaukku on erittäin harvinaista Suomessa. Vastaavaa lie koettu viimeksi 1990-luvulla, kun Nokian kasvuun nojannut elektroniikkateollisuus eli kiihkeintä nousuaan.

Autonvalmistus Suomessa elää nyt nousukautta. Laskukausiakin on ollut, ja välillä valmistus oli loppua kokonaan Uudessakaupungissa, jossa autoja on koottu 1960-luvun lopulta lähtien. Nuo huonot vuodet näkyivät totta kai alan työllisyyden heikentymisenä ja työpaikkojen vähentymisenä. Nytkin vakaa työllisyys on kiinni siitä, että valmistussopimuksille saadaan jatkoa ja uusiakin automalleja Suomessa koottavaksi.

Tuhat uutta työpaikkaa tuo länsirannikolle piristysruiskeen ja kasvuloikan, mutta myös järjestelykysymyksiä. Niistä kiireisimpiä on järjestää riittävästi asuntoja uusille tulijoille.