Eviran maine vaalittava kuluttajan suojelijana

Vuoden takainen viljelijöiden suuri traktorimarssi kantoi kuin kantoikin hedelmää, joskaan ei ole vielä pitkään aikaan selvää, onko hedelmä hapan vai makea. Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ilmoitti viikko sitten, että Maaseutuvirasto Mavi Seinäjoella ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Helsingissä yhdistetään 1.1.2019 alkaen.

Yhdistäminen herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

Tiilikainen on perustellut yhdistämistä paitsi vastauksena traktorimarssin vaatimuksiin myös yleisillä hallituksen byrokratianpurkutalkoilla. Turhan byrokratian purkamista ei kukaan vastusta, mutta Mavin ja Eviran yhdistymiseen sisältyy kaksi isoa riskiä.

Ensimmäinen ja näistä suurempi on se, miten käy kuluttajien luottamukselle Eviraan. Se on tähän asti ollut, niin maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa kuin on toiminutkin, kuluttajien luottamusta nauttiva elintarvikevalvonnasta huolehtiva viranomainen.

Eviraa ei ole epäilty siitä, että se olisi jotenkin elintarvikkeiden raaka-aineiden tuottajien, siis viljelijöiden asialla.

Päinvastoin Eviralla on ollut suuren yleisön keskuudessa maine, että se on nimenomaan kuluttajan asialla, ja Evira tarvitsee sen maineen edelleen. Kuluttajat tarvitsevat organisaation, joka on heidän puolellaan ei ketään vastaan sinänsä, eikä ainakaan suomalaisen ruuan tuottajia vastaan.

Maataloustukiasioissa ryvettyneellä Mavilla on huono maine viljelijöiden keskuudessa, kuluttajille se on täysin tuntematon. Miten virastojen yhdistäminen onnistutaan tekemään niin, että Mavin negatiivinen maine ei säteile Eviraan?

Kunhan tämä ongelma pystytään välttämään, yhtenäinen, koko elintarvikeketjua pellolta pöytään valvova virasto on järkevä ratkaisu.

Toinen tärkeä kysymys on, minne uusi virasto sijoittuu. Sipilän (kesk.) hallituksen aikana valtion toimintojen alueellistaminen on kuopattu. Uusia alueellistamispäätöksiä ei ole tarkoituskaan tehdä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean siirto Kuopioon on vesitetty, ja Mavinkin toiminnan jatkuminen Seinäjoella on ollut liipaisimella.

Uuden Emaran, tai mikä ikinä siitä sitten tuleekin, voi merkitä sitä, että valtionhallinto jatkaa keskittymistään pääkaupunkiseudulle.