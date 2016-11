Puheenjohtajaäänestys on jo Rinteenkin etu

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti odotetusti eilen SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Hyvinkäällä, että hän haluaa jatkaa tehtävässään. Rinne perusteli ratkaisuaan sillä, että hän kokee työnsä olevan vielä kesken.

Rinteen luopuminen suosiolla leikistä olisi ollut valtaisa yllätys, sillä luonnollisesti hän haluaa osoittaa, että SDP:ssä huomattavassa määrin vallitseva käsitys puheenjohtajan vähäisistä ansioista puolueen kannatuksen kohenemiseen on väärä. Kukapa puoluejohtaja ei taistelisi asemastaan tilanteessa, jossa puolueen kannatus on hänen puheenjohtajakautensa aikana selvästi parantunut, puoluejohtajaan kohdistuva arvostelu tuntuu hänestä itsestään kohtuuttomalta ja jossa suosiolla tehtävästä luopuminen merkitsee ensin jättäytymistä oppositiopuolueen rivikansanedustajaksi ja kenties jopa uranvaihtoa?

Tehtävästään luopuneiden tai syrjäytettyjen puoluejohtajien esimerkki ei innosta ketään, ja kuinka se voisi innostaa Rinnettä, joka murtautui ryminällä ammattiyhdistysliikkeen piiristä politiikkaan vasta kolmisen vuotta sitten ja joka varmasti kokee, ettei ole saanut vielä riittävästi aikaa näyttää osaamistaan?

Rinteellä on kiistatta ansionsa puheenjohtajana. Jutta Urpilaisen syrjäyttämisen myötä kipeästi kahtiajakautunut puolue on yhtenäistynyt, ja Rinne on johdattanut puolueensa edeltäjiään enemmän vasemmalle, mikä on vedonnut sen perinteiseen kannattajakuntaan ja tuonut takaisin perussuomalaisten kannattajiksi eksyneitä äänestäjiä.

Kun kuitenkin SDP:ssä on myös huomattava Rinteen vastainen oppositio, jonka mielestä puolueen kannatus on noussut enemmän Rinteestä huolimatta kuin tämän ansiosta ja joka saa tälle käsitykselleen vahvistusta Rinteelle toistaiseksi epäsuosiollisista puoluejohtajien henkilökohtaista suosiota mittaavista kyselyistä, on tilanne SDP:ssä muodostunut sellaiseksi, että puheenjohtajakisa on jo Rinteenkin etu. Hän tarvitsee nykyistä selvemmän mandaatin johtaa puolueensa ensin huhtikuun kuntavaaleihin ja lopulta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Rinteen ilmoitus avaakin SDP:ssä puheenjohtajakisan. Kansanedustajat Tuula Haatainen ja Tytti Tuppurainen ilmoittivat jo harkitsevansa ehdokkuutta, ja myös Antti Lindtman ja Timo Harakka tullevat kumpikin kisaan mukaan. Rinne on ainakin vielä siinä vahvoilla.