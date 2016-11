Pakko saada, kun kaikki muutkin saavat sellaisen

Pakko saada tai koko joulu on pilalla. Kaikki muutkin saavat sellaisen. Kaikilla muillakin on jo oma. Jos en saa, niin en puhu enää ikinä kenellekään koskaan, pliis!

Pakko saada oma Hatchimals!

Joulun suosikkilahjaksi ennakoitu Hatchimals-lelu on jo loppunut useista kaupoista ( IS, 21.11.). Turha ryntäillä enää. Ei ole varmaa, saadaanko niitä enää lisää myyntiin ennen joulua. Netistä voi vielä yrittää tai harmaan kaupan tiskin alta.

Tilanne on sama eri puolilla maailmaa. Ensin luodaan kohua ja kysyntää. Sitten tuote loppuu kesken. Pian tulee tieto, että ei hätää. Ensi vuonna myyntiin tulevat hahmon uudet vuosimallilelut.

Hatchimals on interaktiivinen muna, jonka sisällä on otus, pörröinen hahmo. Lelu maksaa kuusikymppiä. Hyvä, että lelua saa eri väreissä. Tylsäähän se olisi, jos kaikilla olisi samanlainen ja samanvärinen puuauto, keppihevonen tai Mollamaija. Ei ole yllätys, että erivärinen sisko tai veli maksaa sekin kuusikymppiä. Kyllä tulee lelulle kilohintaa, siunailee kitupiikki, mutta kanadalaisen lelutehtaan omistajia hymyilyttää matkalla pankkiin.

Mainos sanoo, että juuri tämä lelu on se uusi perheenjäsen, josta kaikki ovat aina haaveilleet. Pakko kai on uskoa, vaikka kyynikon mielestä tämäkin lelu on kuin päiväkodin oksennustauti tai ripuliepidemia. Kun yksi saa taudin, kaikki saavat. Onneksi tauti on aika vaaraton ei siihen kuole.

Tämä himoittu lelu tuo lisätyn todellisuuden virtuaalimaailmaan ikiaikaista hoivaviettiä ja inhimillistä vuorovaikutusta. Se on paljon jännittävämpää kuin tietokonepelit tai mörköhahmojen jahtaaminen ulkona tuulessa, tuiskussa ja pakkasessa. Ainakin viiden minuutin ajan, jos lapsen keskittymiskyky kestää niinkään kauan.

Odotus lisää vetovoimaa. Koskaan ei tiedä, milloin munasta kuoriutuu hahmo. Ole kärsivällinen, neuvoo mainos. Hahmon silmät syttyvät sitten, kun se on valmis tulemaan ulos kuorestaan. Siitä se elämä alkaa. Kaikilla pienillä olennoilla on erilaisia tarpeita. Uusi perheenjäsen opettaa antamaan rakkautta, halauksia, suukkoja ja huolenpitoa. Lelu osaa kävellä, seisoa, tanssia, leikkiä, pitää ääntä ja siitä on seuraa lapselle.

Pörrölelu antaa lapselle kaikkea sitä, mitä kiireiset vanhemmat eivät ehdi tai viitsi. Turvalliseksi lastenvahdiksi siitä ei ole. Jos uudesta lelusta tulee päiväkotien varhaiskasvatusta häiritsevä kiusankappale, niin ainahan sen voi kieltää kielto-Suomessa.

Toki aikuisetkin saavat hankkia omat munalelut, jos virtuaalivekotin Tamagotchi ei enää piipitä niin kuin silloin ennen 1990-luvulla. Mies ottaa pörrölelun mukaan puuliiteriin, kun menee sinne jupisemaan ja mököttämään, että vaimo ei taaskaan ymmärrä. Lelu kuuntelee ja ymmärtää.

Naiselle lelu saattaa olla salarakas, joka ei pullikoi, jos kaapinpaikasta ei päästäkään heti yksituumaisuuteen. Lelu on samaa mieltä, eikä väitä koskaan vastaan.