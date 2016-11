Seksistä puhuminen osa vastuullista vanhemmuutta

Yhä harvempi nainen joutuu turvautumaan aborttiin, vaan ehkäisy osataan hoitaa ajallaan, siis etukäteen. Viime vuonna raskaudenkeskeytyksiä tehtiin vähemmän kuin kertaakaan vuoden 1970 jälkeen, jolloin nykyinen laki astui voimaan (Karjalainen, 22.11.). Erityisen paljon ovat vähentyneet nuorten abortit.

Abortti on aina raskas päätös, vaikka se tuntuisikin ainoalta ajateltavissa olevalta ratkaisulta. Usein päätöksen joutuu tekemään nainen yksin, mutta usein myös pariskunta yhdessä. Raskauden keskeyttäminen ei ole miehellekään läpihuutojuttu.

Ei-toivottujen raskauksien vähenemisen taustalla on monia samaan suuntaan työntäviä tekijöitä. Yksi niistä on jälkiehkäisy, jonka myös nuoret saavat nykyisin vapaasti apteekista ilman reseptiä. Jos ymmärrys, maltti tai kondomi pettää, asialle on tehtävissä jotain vielä seuraavanakin päivänä.

Jälkiehkäisylle on selkeä tarve, sillä pakkauksia myydään noin 100000 vuodessa. Peloteltuun holtittomaan seksuaalikäyttäytymiseen se ei kuitenkaan ole johtanut.

Nuorten aborttien määrä lähti nousuun, kun terveystieto poistettiin koulujen opinto-ohjelmasta 90-luvun laman tuoksinassa. Onneksi järki palasi edes sitten, kun tilastot kääntyivät punaiselle.

Vaikka koulun seksuaalikasvatus voi mennä hihittelyksi, sillä on tärkeä merkitys. Harvassa ovat nuoret, jotka eivät paneudu oppikirjan ja -tunnin antiin huolella omissa oloissaan. Koulun tieto voittaa netin annin.

Nuorisoraskauksien määrän vähenemiseen vaikuttaa todennäköisesti sekin, että seksuaalisuus kaikkineen ei enää ole enää samanlainen tabu nykynuorten vanhemmille kuin isovanhemmille. Vanhemmat ja lapset pystyvät puhumaan nykyisin myös vaikeista asioista, joihin seksiasioiden esiin ottaminen eittämättä nykyisinkin kuuluu.

Seksin kanssa ei enää tarvitse tuhertaa samalla tavalla salaa ja häveten kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Kysymys siitä, miten ehkäisy on hoidossa, ei enää tartu vanhempien kurkkuun.

Kondomipaketti ja tyttären ohjaaminen terveydenhoitajan juttusille on tärkeää ja vastuuntuntoista omasta nuoresta huolehtimista. Se ei yllytä ketään seksiin. Omasta kokemuksestaan kaikki vanhemmat tietävät, että siihen ryhdytään joka tapauksessa.