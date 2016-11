Kontiolahti panostaa reippaasti lasten palveluihin

Seudun keskuskaupungin Joensuun tapaan Kontiolahden kunta panostaa kiitettävästi ensi vuonna ja lähivuosina lasten palveluihin. Uusia päiväkoteja ja kouluja rakennetaan sekä korjataan entisiä, huonokuntoisia tiloja.

Lasten palvelujen nostaminen ykkösasiaksi on välttämätöntä, sillä kumpikin kasvukunta on saanut viime vuosina runsaasti uusia asukkaita. Lasten oikeuksista lakisääteisiin palveluihin on huolehdittava kunnialla vastikkeeksi uusien veronmaksajien maksamille veroille. Kunnan veronmaksajilta saama tulojen lisäys ja toisaalta välttämättömien palvelumenojen kasvu eivät aina kulje samassa tahdissa.

Kontiolahti ja Joensuu ovat nyt samassa jamassa. Päiväkoteihin ja koulutiloihin on pakko panna rahaa. Koska verotulojen kasvu on vaisua ja kasvun odotukset korkeintaan varovaisia, investointeja on tehtävä pitkälti velkarahalla. Vaikka kunnatkin saavat lainaa matalalla korolla, liittyy velkaantumiseen ja sen nopeaan kiihtymiseen aina riskejä.

Kontiolahdella on ensi vuonna velkaa noin 2 700 ja Joensuulla vajaat 2 600 euroa asukasta kohti. Määrä jää alle valtakunnallisen keskiarvon, mutta on selvää, että reipas velkaantumistahti ei voi jatkua pitkään. Vuosittainen velkakatto täytyy sopia ja pitää siitä kiinni.

Kun taloutta katsoo ensi vuotta pitemmälle, niin käynnistyvä Siun sote ja tuleva maakuntauudistus aiheuttavat kuntatalouden päättäjille epävarmuutta ja harmaita hiuksia.

Kontiolahdelle voimaa tuo se, että kunnan työttömyysaste on maakunnan pienin. Työllä ja työpaikoilla pidetään kunnan talous vakaana. Siksi on tärkeää panostaa myös yrityselämän ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen.