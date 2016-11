Pieni Rääkkylä selätti maan hallituksen

Rääkkylä saavutti tavoittelemansa, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi valtioneuvoston päätöksen kunnan yhdistämisestä vuodenvaihteessa Kiteeseen. Maan hallitus oli päättänyt toukokuussa kriisikunnaksi luokittelemansa Rääkkylän liittämisestä tähän toiseen pohjoiskarjalaiseen kuntaan, mutta syyskuun lopulla KHO kielsi välipäätöksellään tämän päätöksen täytäntöönpanon ja nyt siltä tuli lopullinen ratkaisu asiassa.

Päätös on sikäli historiallinen, että nyt ensimmäistä kertaa pieni, noin 2 300 asukkaan kunta peittoaa oikeudessa maan hallituksen ja estää vastustamansa pakkoliitoksen toiseen kuntaan. KHO tuli tällä tavoin linjanneeksi myös kunnallista itsehallintoa entistä vahvemmaksi, vaikka se ei perustanutkaan päätöstään siihen, sillä valtiolla on edelleen vuonna 2013 voimaan astuneen kuntarakennelain nojalla mahdollisuus tehdä pakkoliitoksia kriisikuntien kohdalla.

Rääkkylä on johdonmukaisesti vastustanut liitosta kiistämällä, että se olisi kriisikunta. KHO:n mukaan valtioneuvosto on perustellusti voinut päätyä päinvastaiseen johtopäätökseen, mutta päätöksen kumoamisen perusteena KHO:lla olikin nyt se, että Rääkkylän kykyä turvata lakisääteiset palvelut kuntalaisilleen pitää tarkastella paitsi nykytilanteen ja nykyisen lainsäädännön myös tulevan sote- ja maakuntauudistuksen valossa.

KHO:n mielestä on siis mahdollista, että Rääkkylä kykenisi itsenäisenä kuntana turvaamaan ne nykyistä selvästi vähäisemmät palvelut, jotka sen ja kaikkien muidenkin kuntien vastuulle uudistuksen jälkeen jäävät.

Tämä peruste toki onkin totta, joskin on erikoista, että KHO ei ratkaise asiaa nojaten voimassa olevaan lainsäädäntöön vaan ennakoi näin myös tulevaa. Tällä perusteella oikeuslaitos voisi kumota monta muutakin nykylainsäädäntöön nojaavaa päätöstä. Joka tapauksessa päätös on nyt saatu, ja sen mukaisesti on edettävä.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että Rääkkylä voisi jättäytyä yksin ja kääntää selkänsä kuntayhteistyölle. Johan siihen sitä luontaisesti pakottaa maakuntauudistuskin. Päätös merkitsee sitä, että valtioneuvosto joutuu arvioimaan uudelleen koko kriisikuntamenettelyn ja uudet kuntaliitokset seisahtuvat toistaiseksi.