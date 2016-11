Joensuu-Kuopio-tie uudeksi kärkihankkeeksi

Liikenneyhteyksien jatkuva kehittäminen on keskeinen edellytys koko maakunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiselle. Tämä on tärkeä johtava ajatus, kun Joensuun kaupunginhallitus pohtii huomenna maanantaina, mitkä ovat maakunnan kärkihankkeita, joille pyritään saamaan valtion rahoitusta vuodesta 2018 eteenpäin.

Aiempaa selkeämmin hankelistalle nousee valtatie 9:n kehittäminen Joensuun ja Kuopion välillä. Huonokuntoisen ja rakenteiltaan vanhentuneen valtatien perusteellinen nykyaikaistaminen on loogista jatkoa jo käynnistyneelle Jännevirran uuden sillan rakentamiselle. Silta valmistuu vuonna 2018, jonka jälkeen peruskorjaus voisi jatkua vaiheittain muutaman vuoden ajan.

Suunnittelu on tehtävä, jotta valtio saadaan sitoutumaan rahoitukseen. Samaa sitoutumista tarvitaan myös pätkittäin edenneen valtatie 23:n peruskorjauksen jatkamiseen Varkauden ja Viinijärven välillä. Jatkorahoituksen varmistaminen on välttämätöntä, sillä väylän liikenneturvallisuusriski kasvaa sitä mukaa, kun liikennemäärät ja kuljetukset lisääntyvät.

Joensuun ja Kuopion välisen valtatien kunnostamiselle on kiistattomia perusteita. Nykyinen liikenneturvallisuus on kyseenalaista. Sujuva yhteys tukee kasvukeskusten välistä liikennettä, Itä-Suomen yliopiston toimintaa sekä lisääntyviä metsäbiotalouden kuljetuksia.

Raideliikenteessä on henkilöjunavuorojen turvaamisen lisäksi paljon rakentamistarpeita, joiden toteutuminen vaatii valtion rahakirstun vartijoiden sitouttamista monivuotiseen rahoitukseen. Suurin yksittäinen kohde on Joensuun ratapihan laaja kehityshanke. Liikennevirasto esittelee ensi viikolla 85 miljoonan euron hankkeen yksityiskohtia. Hanke kytkeytyy Joensuun kaupungin omaan mittavaan aseman seudun uudistamispakettiin.

Nämä hankkeet on tärkeä saada liikkeelle limittäin ja vaiheittain niin, että kokonaisuus toimii. Nopeimmillaan rakentaminen käynnistyy vuonna 2018 ja kestää muutaman vuoden.

VR:llä on halua nopeuttaa henkilöjunayhteyttä Joensuusta Helsinkiin. Nopean henkilöliikenteen rataverkkoa on linjattava jatkumaan Joensuuhun saakka. Karjalan rataa on parannettava ja tasoristeyksiä poistettava lisää. Radan parantaminen auttaa myös kasvavan biotalouden tuotteiden kuljetusmahdollisuuksia.