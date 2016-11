Ilman koulutusta pelottava tulevaisuus

Koulutus on yhä varmin joskaan ei suinkaan varma tapa työllistyä. Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on heikentynyt viime vuosina julkishallinnon työpaikkojen leikkaamisen myötä, mutta siitä huolimatta heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla ovat pelkän peruskoulun varassa työtä etsivät.

Vielä muutaman vuoden ajan työmarkkinoilla on myös kansakoulupohjalta ponnistavia. Heillä on pitkällä työkokemuksella hankittu ammattitaito, mutta usein alalta, joka on kulunut alta pois.

Koulutusaste on Pohjois-Karjalassa ollut historiallisesti heikko, ja vaikka tilanne on parantunut, vanhat hännät näkyvät vielä työttömyystilastoissa. Peräti neljännes pohjoiskarjalaisista työttömistä ei ole käynyt kuin kansa- tai peruskoulun. Tilastot ovat kuitenkin kaunistumassa vanhimpien ikäluokkien eläköityessä. Tässä antaa sysäyksen myös Lex Lindström, kun se saattaa eläkkeelle yi 60-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä.

Todella huolestuttavaa on kuitenkin, että edelleen on aihio uudelle, mahdollisesti pitkäaikaistyöttömien ryhmälle. Noin 14 prosenttia Pohjois-Karjalassa työtä hakevista 15-24-vuotiaista työnhakijoista etsii työtä pelkään peruskoulun varassa.

Heidän näkymänsä ovat huonot, elleivät he jatka opiskelua. Tämän päivän tekijänuorenkin on pakko sovittaa itsensä ensin jonkinlaiseen opiskelijan muottiin. Hanslankarien töitä ei kerta kaikkiaan ole - eikä näytä tulevankaan.

Ilman jatko-opintopaikkaa yhteishaussa jää vain pari kourallista nuoria, ja heistäkin osa ohjautuu luultavasti vuoden mittaan johonkin kymppiluokka- tai työpajatyyppiseen koulutukseen. Suurempi ongelmaryhmä ovat ammattikoulun keskeyttävät, ja näistä surullisin muutamaa kuukautta ennen opintojen loppua hanskat tiskiin lyövät.

Erityisesti nämä nuoret tarvitsisivat perheen, koulun ja projektiryhmien samalla hellän ja samalla ärhäkän tuen. Heidät kannattaisi tuoda vaikka henkilökohtaisesti taluttaen taksilla kouluun, niin tuskaiselta paapomiselta kuin se tuntuukin.

Ammattikouluista on tehty opistoja ja ammattiin oppimisesta opiskelemista. Kuinka paljon tämä - ehkä opettajien? - oman hännän nosto nostaa kouluhaluttomien kynnystä käydä koulut loppuun?