Liperin kehittämisen painopiste Ylämyllyllä

Liperin kunta on sitoutunut kehittämään kaikkia kolmea taajamaansa, kirkonkylää, Ylämyllyä ja Viinijärveä. Tästä tasapainoilusta on puhuttu viime vuosina vähemmän. Kehittämisen painopiste on ollut Ylämyllyllä ja Jyrin alueella, missä onkin tapahtunut kehitystä ja kasvua.

Toki kunta on panostanut ja panostaa myös kirkonkylälle, jonne on tehty uusi terveyskeskus ja jonne kunnostetaan suuri koulukeskus, mihin on kuntastrategiassa sitouduttu. Silti kunnan ensi vuoden budjettiehdotuksenkin (Karjalainen, 30.11.) mukaan suurimmat odotukset kohdistetaan Ylämyllylle elinvoiman, elinkeinojen ja asutuksen lisäämiseksi.

Liperissä on ollut hyvä tekemisen meininki viime vuodet. Kunnan talous on saatu tasapainoon ja palveluja tuotetaan nyt kustannustehokkaasti. Ensi vuoden budjetti on varovainen, mikä lienee viisautta, sillä epävarmuustekijöitä on paljon. Sellaisia ovat muun muassa Siun soten menot ja onnistuuko kunta saamaan uutta elinkeinotoimintaa, uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja.

Kuntapäättäjät ovat toiveikkaita, että Ylämyllylle Shell-liikenneaseman tuntumaan syntyy nopeastikin uusi liikekeskus ja sen lähelle asuntoja. Kunta toivoo Ylämyllylle myös eritasoristeystä.

Liikekeskuksen toteutumisen edellytyksiin voi vaikuttaa äskettäin eduskunnalle annettu ehdotus lakimuutoksesta, jolla helpotetaan vähittäiskaupan suurmarket-kokoluokan yksiköiden sijoittumista lähemmäs suurempia asutuskeskuksia ja kaupunkien keskustoja. Aika näyttää, vaikuttaako muutos Ylämyllyn kilpailuasetelmaan suhteessa seudun muihin mahdollisiin liikekeskuspaikkoihin. Joka tapauksessa kunta pistää Ylämyllyn liikekeskustontin myyntiin.